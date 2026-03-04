“Les Fruits”: un embajador argentino de la alta pastelería francesa

El pastelero y emprendedor gastronómico argentino Joaquín Pantuso se posiciona como el único chef pastelero en el país que desarrolla “Les Fruits”, los icónicos postres hiperrealistas de la alta pastelería francesa.

Fundador de Jakarta, cafetería de especialidad y pastelería francesa ubicada en Palermo Hollywood, Pantuso creó su propia colección de frutas hiperrealistas, piezas que replican con exactitud la forma, textura y brillo de frutas naturales, pero que en su interior esconden complejas combinaciones de sabores y técnicas de vanguardia.



Inspirado y formado junto al reconocido chef francés Cédric Grolet, referente mundial en este estilo, Pantuso adaptó el concepto a su identidad, desarrollando versiones propias con impronta argentina y precisión técnica.

Su formación internacional incluye capacitaciones con figuras de la pastelería global como Antonio Bachour y Jordi Roca. Viaja regularmente a Europa para perfeccionarse y mantenerse actualizado en tendencias y técnicas de la alta pastelería contemporánea.

Además de su trabajo en Jakarta, participó en programas televisivos, dicta seminarios profesionales y realiza pop-ups gastronómicos en distintos puntos del país, consolidando su perfil como referente de la nueva generación de pasteleros argentinos.

Con una filosofía basada en la precisión, el detalle y la emoción a través del sabor, Joaquín Pantuso busca elevar el estándar de la pastelería nacional, combinando impacto visual con profundidad técnica.

