Con espíritu fundacional, Alak ponderó la “rejerarquización” de La Plata

El intendente de La Plata, Julio Alak, dio comienzo este martes al 83° período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un discurso enfocado en la reconstrucción del Estado municipal, la mejora de la calidad de vida de los vecinos y el fortalecimiento del rol de la ciudad como capital bonaerense con el orden público como eje transversal de gestión.

Al comenzar su alocución, y acompañado por concejales, ministros, legisladores, el obispo auxiliar Jorge González, dirigentes sindicales y vecinos, el jefe comunal agradeció “en primer lugar, a este Concejo Deliberante el valiosísimo aporte que ha hecho a la ciudad sancionando, con inteligencia y valentía, diversas normas de enorme valor que mejorarán y protegerán el desarrollo urbano de la ciudad”.

En ese sentido, Alak mencionó el Plan de Ordenamiento Urbano y agradeció a los nuevos ediles, a los integrantes del departamento ejecutivo, a los trabajadores y trabajadoras municipales y al gobernador Axel Kicillof.

“Venimos hoy a ratificar nuestra voluntad de trabajar con todos los sectores políticos y sociales, valorando y respetando la diversidad, pero priorizando siempre el interés superior de la ciudad”, subrayó el mandatario, y recalcó que “nuestros principios fundamentales son dos: el orden público y el progreso social”.

“A partir de un espíritu de unidad y de los principios de orden y progreso, nos planteamos tres objetivos fundamentales: la reconstrucción de la administración municipal, la mejora de la calidad de vida de todos los platenses y la rejerarquización de la ciudad como capital de todos los bonaerenses”, puntualizó.

Al referirse a la reconstrucción de la administración municipal, el jefe comunal platense remarcó: que “en dos años de gestión, le devolvimos al Estado municipal la capacidad operativa que le permite ser una herramienta eficiente y poderosa de transformación”.

Más tarde, hizo alusión a la deuda flotante y consolidada de $ 20.105 millones que recibió al asumir en diciembre de 2023 y resaltó que “esa deuda fue cancelada en un año; de esa manera, saneamos las finanzas municipales y dejamos de pagar intereses y redeterminaciones de obras públicas”.

“La gestión nos permitió fortalecer nuestra autonomía financiera. Aumentamos los recursos propios del 45 % al 57 % del presupuesto municipal y superamos, por primera vez en muchos años, los recursos coparticipables. Gracias al orden en las cuentas públicas, fuimos una de las pocas administraciones que en el último año lograron superávit financiero y económico”, ponderó.

En ese sentido, destacó que La Plata no solo tuvo equilibrio fiscal, sino que logró “"superávit fiscal que se invirtió en obras públicas”, y señaló que esto permitió alcanzar “el máximo reconocimiento otorgado por la consultora internacional Fix”. Además, precisó que la calificación ‘A’ posicionó a la capital bonaerense como el municipio mejor ponderado del país.

Asimismo, explicó que La Plata se encontraba “entre los distritos con salarios más bajos de la provincia de Buenos Aires”, con un sueldo mínimo de $ 61.000, y afirmó: “Desarrollamos una política de recomposición salarial sostenida y acumulativa que produjo, en estos dos años, una suba acumulada de 248 %, 62 puntos por encima de la inflación de 186 %”.

En ese marco, aseguró que “el salario mínimo municipal se sextuplicó”, indicó que el salario promedio alcanza hoy los $ 877.000 de bolsillo y recordó que en enero se otorgó un nuevo aumento del 10 por ciento. “Vamos a seguir luchando para que La Plata vuelva a ser el municipio que pague los salarios más altos, pero se va a ir haciendo de forma progresiva”, proyectó.

Más adelante, el intendente platense aseguró que “la transformación del Estado municipal en una herramienta eficiente permitió mejorar la atención al vecino y la prestación de servicios", y destacó que "el Centro Administrativo Municipal (CAM), ubicado en 48 y diagonal 80, constituye un hito en el proceso de modernización de la gestión local”.

“En el marco de este proceso de mejorar las condiciones de trabajo, el mes próximo inauguraremos las obras de puesta en valor de los cuatro pisos de la torre gubernamental 1 y el subsuelo del Palacio Municipal”, anunció.

Conjuntamente, afirmó que “en asociación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la UNLP, elaboramos un Plan Maestro de Modernización y Transformación Digital”, y agregó que “con una inversión de $ 2.300 millones, construimos el Centro de Datos Municipal, el data center más grande de los municipios argentinos” cuya “inauguración está prevista para abril”.

En ese sentido, indicó que el Plan Estratégico de Modernización de la Gestión Pública contempla la construcción de un edificio que “podría financiarse con la venta de propiedades obsoletas y los ahorros de 70 alquileres que hoy paga el Municipio”.

“Para ello, solicitamos a la Administración de Bienes del Estado Nacional la compra de un sector del predio de Gambier ubicado en 52 y 131. Planificaremos, en la prolongación del eje fundacional, un nuevo Edificio Inteligente para la Administración Municipal”, aseguró.

En materia de seguridad, tras señalar que el sistema de control y operaciones estaba atomizado en tres edificios y dificultaba una supervisión integral, destacó la creación del Centro de Operaciones Municipal (COM) y adelantó que “a partir de mayo, el COM ampliará su capacidad operativa con la incorporación de seis drones, una unidad de monitoreo móvil, 1200 cámaras nuevas de última generación y 100 lectoras de patentes, actualmente en proceso de implementación”.

Asimismo, en el marco del Plan Integral de Seguridad, recordó la creación de “un área específica de análisis criminal" y la adopción de “una estrategia de abordaje interagencial”. Además, señaló que se conformó la Mesa de Política Criminal y que el Programa Municipal de Remoción de Vehículos Quemados y Abandonados ya superó los 2.850 rodados retirados de la vía pública.

En otro apartado de su discurso, el intendente hizo referencia a la crítica situación en la que fue hallado el cementerio municipal al momento de su asunción y señaló que, para revertirla, se construyó un memorial y se impulsó la creación del Ente del Cementerio.

“El orden de las cuentas públicas, de la planificación territorial y del espacio público es la base del progreso social”, continuó Alak, y explicó que “en los últimos años, La Plata creció sin planificación” y “se convirtió en la ciudad con mayor cantidad de asentamientos y villas de emergencia de Argentina”.

Además, cuestionó el avance desordenado de la urbanización y la pérdida de patrimonio. “La falta de reglas claras impactó en la calidad de vida, en la inversión privada y en el cuidado del ambiente. Para desandar ese camino, dimos un paso histórico: con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, las universidades y los colegios profesionales, y en un todo de acuerdo con la ley 8912, asumimos la decisión política de volver a planificar el territorio y en diciembre de 2025 logramos la sanción del Plan Bicentenario de Ordenamiento Territorial”, precisó.

“El plan establece hacia dónde y cómo puede expandirse la ciudad. No hay progreso sin orden, y no hay orden sostenible sin una mirada estratégica sobre el territorio”, acotó.

Acto seguido, Alak destacó que “estamos mejorando la vida en los barrios con el Plan 1.000 Cuadras. En ese marco, ya ejecutamos 363 obras con pavimento, 1.038 reparaciones de cuadras pavimentadas y 298 de tierra con trabajos de mejorado y consolidación, una base para futuras pavimentaciones”.

En ese marco, precisó algunas de las obras viales, hidráulicas, educativas y de recuperación de espacios públicos realizadas por la Municipalidad en localidades como Villa Elvira, Arana, Sicardi - Garibaldi, Ignacio Correas, Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Lisandro Olmos, Ángel Etcheverry, Abasto, Melchor Romero, San Carlos, El Peligro, Arturo Seguí, Villa Elisa, El Rincón, City Bell, Gonnet, Villa Castells, Hernández, Gorina, Ringuelet, Tolosa y el casco urbano.

Asimismo, hizo hincapié en importantes mejoras hidráulicas como la construcción de 2.300 metros lineales de conductos pluviales, 70 nuevos sumideros, siete puentes vehiculares y uno peatonal. También mencionó las mejoras en la red pluvial en 652 cuadras de zanjeos, la construcción de 412 cruces de calles y la finalización del conducto hidráulico del arroyo Regimiento y los desagües pluviales de la cuenca del arroyo Maldonado.

Más adelante, se refirió a las emblemáticas plazas y espacios verdes de la ciudad: “Los espacios públicos y las plazas estaban muy deteriorados. Esto mereció la relocalización de la venta ambulante, con consenso, escuchando al otro. Y logramos relocalizar sin ninguna acción policial a 1.800 vendedores ambulantes”.

“A principios de 2025 inauguramos las plazas del eje de Avenida 7: San Martín, Rocha e Italia. Ya finalizamos la primera etapa del Parque San Martín, donde recuperamos espacio público, y ahora necesitamos lograr que Obras Sanitarias relocalice su estacionamiento, que hoy está ocupando una hectárea y media en el corazón del parque; ya iniciamos la gestión”, enumeró.

Por otra parte, mencionó la finalización de los trabajos en la Plaza de la Madre en Los Hornos, la nueva plaza Juan Manuel de Rosas en El Peligro, la Plaza República del Perú en El Mondongo y la Plaza Nuestra Señora de Copacabana en Tolosa. Y agregó que “este año vamos a iniciar la obra de reconstrucción de Plaza España, que es la última del eje de 7, y el parque Mercante en Los Hornos”.

Además, recordó que avanza el proceso de renovación del Parque Saavedra y que se licitó la obra de restauración del Teatro del Lago en el Paseo del Bosque.

Asimismo, hizo mención a la recuperación del espacio público a partir de la limpieza de grafitis con el programa “Ciudad Limpia”.

“En un año se hicieron 14.255 limpiezas de frentes de viviendas, comercios, templos religiosos, escuelas, instituciones, clubes y edificios de valor patrimonial. Para los próximos seis meses, el plan contempla 4.800 nuevas intervenciones”, abundó.

En el eje educativo, el intendente señaló que avanza un proceso de puesta en valor de 200 escuelas en la ciudad. “Se terminaron algunas escuelas y otras se están proyectando”, sostuvo, y enumeró algunas de las obras más destacadas, como la Escuela Especial 503 de Gonnet y la primera Secundaria de Ignacio Correas.

Por otra parte, en materia de salud, el intendente valoró el fortalecimiento integral del primer nivel de atención con avances en la digitalización del sistema, la prevención territorial, la ampliación del acceso a derechos sanitarios, la inversión en infraestructura, la producción pública de insumos, las campañas epidemiológicas y las mejoras en la gestión administrativa.

“Pusimos en valor los CAPS N° 2, N° 7, N° 15, N° 20 y N° 42 y vamos a iniciar la construcción del nuevo CAPS N° 22 en Ignacio Correas y del Centro de Atención de Salud Municipal ubicado en avenida 60 entre 10 y 11, que concentrará servicios estratégicos”, detalló.

Al referirse al alumbrado público, Alak recordó que “al inicio de la gestión el índice de apagado era del 20 por ciento”. En este marco, y bajo la premisa de que más iluminación pública es más seguridad y mejor calidad de vida, destacó que “queremos llegar al 3 % este año, con la incorporación de 30 mil nuevas luminarias”.

“Al mismo tiempo, mejoramos la red de semáforos con la adquisición de 200 nuevos controladores inteligentes que estamos colocando y monitoreando desde el COM”, continuó Alak. Además, recalcó los buenos resultados de la “onda verde” en avenida 44 y adelantó que el sistema se implementará en otros accesos y avenidas.

Por otra parte, hizo referencia al nuevo Sistema de Transporte Público Urbano de Pasajeros que contempla el Plan de Ordenamiento Territorial para garantizar mayores estándares de eficiencia, regularidad y cobertura del servicio.

Rejerarquización de la Ciudad Capital

“Ya concretamos la reconstrucción integral de la avenida 44, con la reparación de 380 losas, entre 131 y Ruta Provincial 2, y la puesta en valor de la rotonda de la Ruta 36 y la rambla central. Y este año recambiaremos otras 150 losas que mejorarán aún más la transitabilidad”, pormenorizó.

Además, el intendente mencionó otras obras estratégicas de infraestructura vial, como la mejora integral del nuevo acceso a la ciudad por diagonal 74 y la nueva bajada de la autopista en 520, a la que se sumará el nuevo distribuidor de tránsito que conectará la autopista con City Bell.

En la misma línea, sostuvo que “hay una obra que la ciudad se debe a sí misma” y afirmó que “estamos planificando con la Facultad de Ingeniería de la UNLP la traza para completar el anillo de circunvalación del casco fundacional”.

“Esa vía, que conecta las avenidas 32, 31 y 72, proyectamos que quede completada con la construcción de la nueva estructura de la avenida 120. Son decisiones de impacto estructural; proyectos que no se agotan en una obra ni en una gestión. Son bases para las próximas décadas”, recalcó.

En materia productiva, el intendente dijo que “luego de 19 años, regularizamos la situación del Parque Industrial II, avance que permitió entregar en noviembre las primeras escrituras a empresas que llevaban años esperando una definición”.

Hacia el cierre, Alak recordó que el próximo 24 se cumplirán 50 años del golpe de Estado que “sepultó a la democracia bajo la más atroz de las dictaduras”, por lo que reivindicó “la defensa y el ejercicio de la democracia”, la plena vigencia de los Derechos Humanos y los principios de Memoria, Verdad y Justicia.

Además, rindió homenaje a los 30 mil desaparecidos, ratificó el “acompañamiento incondicional” a la lucha de HIJOS, Madres y Abuelas y reafirmó el compromiso con “el irrenunciable mandato constitucional de defender la soberanía nacional y los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas” y con una "educación pública, gratuita y de calidad".

Asimismo, expresó su reconocimiento al gobernador Axel Kicillof por su lucha de reclamar para la provincia de Buenos Aires una distribución equitativa de la coparticipación federal: “Hoy, la provincia aporta el 39 % de los recursos al Estado nacional y recibe el 21 por ciento”.

Finalmente, convocó a “trabajar juntos, sin distinciones ideológicas ni partidarias, privilegiando el diálogo, el consenso y el espíritu de unidad nacional, y así honrar también el mandato que nos legaron los fundadores en 1882, que emerge de la piedra fundamental depositada en Plaza Moreno y que dice: La Plata, ciudad símbolo de unión nacional, punto final de un largo periodo de desencuentro de los argentinos”.