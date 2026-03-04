Francella reconoció que la realidad supera a la grieta: “No hay trabajo, no hay ficción”

El icónico actor Guillermo Francella compartió un preocupante diagnóstico sobre la realidad que atraviesa la industria del cine y de la televisión, al lamentar que “no hay trabajo”.

“Más que la grieta hay una realidad, no hay trabajo, no hay ficción”, expresó Francella durante una entrevista con Canal 13.

El capocómico fue consultado sobre la posición política adoptada en respaldo al Gobierno, mientras otros colegas son acérrimos críticos de la administración libertaria.

Cabe recordar que en el inicio del gobierno de Javier Milei, Francella dijo que tenía “esperanzas” con la gestión naciente y defendió las medidas de ajuste y reducción de gastos.

De hecho, Milei lo elogió en reiteradas oportunidades, y reivindicó públicamente Homo Argentum, una de sus últimas películas protagonizadas por Francella.

Sin embargo, el actor se mostró afectado por la realidad del sector. “Mis dos hijos son actores y me lo expresan todo el tiempo. El panorama es desolador. No se filma, la televisión abierta desapareció”, puntualizó.

“Siempre había una continuidad laboral que hoy despareció”, explicó el actor, y remarcó que el panorama “excede si opinás así o de otro modo”.

“Es la verdad, no hay trabajo, la gente dejó de concurrir al cine; hoy, el advenimiento de las plataformas es todo”, completó.