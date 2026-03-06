Política | 3 mar 2026
Ciclo lectivo 2026
Magario: “Sin el Estado es imposible sostener a nuestros chicos en las escuelas”
La vicegobernadora bonaerense participó de la inauguración de una escuela secundaria de educación técnica en Avellaneda, en el marco del plan de infraestructura escolar de la provincia de Buenos Aires.
La vicegobernadora Verónica Magario y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezaron este martes en el municipio de Avellaneda el acto de inauguración de la Escuela Secundaria de Educación Técnica N°6 de Wilde.
Participaron el intendente de local, Jorge Ferraresi; la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi y el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco.
“Quiero festejar este nuevo edificio en tiempos difíciles, donde se combate el acceso a la educación pública. Uno más en Avellaneda, es un orgullo para el crecimiento de nuestros hijos y las oportunidades para ellos”, destacó Verónica Magario, quien también cursó sus estudios secundarios en una escuela técnica.
La Vicegobernadora resaltó que la provincia de Buenos Aires tiene “más de 5 millones de alumnos y unas hay 21 mil escuelas”. “Hoy tenemos un sistema educativo integrado, sostenido, pero cuando llegamos, ese sistema estaba abandonado”, afirmó.
“A la escuela pública acceden el 70 % de los alumnos, y el otro 30 % va a la escuela privada; que están un 80 % subsidiadas por el Estado provincial. Si no estuviera el Estado, no habría como sostener a nuestros chicos en la escuela”, sostuvo en otro pasaje de su discurso.
La Vicegobernadora bonaerense resaltó que la escuela “se inicia en la sala de 3 y se la concluye en la universidad; eso es educación para todos y para todas”.
Verónica Magario también criticó al presidente Javier Milei por su política económica que desfinancia a la educación pública. “Las escuelas técnicas dejan de recibir el fondo para los colegios técnicos, y eso es no solo infraestructura sino tecnología. Necesitan de instrumentos pero además la digitalización y poder modernizarse y competir en tiempos modernos”, remarcó.
“Javier Milei también desfinanció el incentivo docente, que es el sueldo de quienes nos enseñan, los que trabajan y ponen el amor y el cariño, en pos de nuestros jóvenes y niños”, afirmó Magario.
“Seguimos trabajando por nuestra comunidad y entendiendo que es el estado el que transforma. Los chicos se merecen que puedan acceder a todo lo necesario, en un país que vuelva a tener industria, que vuelva a tener trabajo y salario digno”, concluyó.