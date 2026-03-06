Magario: “Sin el Estado es imposible sostener a nuestros chicos en las escuelas”

La vicegobernadora Verónica Magario y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezaron este martes en el municipio de Avellaneda el acto de inauguración de la Escuela Secundaria de Educación Técnica N°6 de Wilde.

Participaron el intendente de local, Jorge Ferraresi; la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi y el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco.

“Quiero festejar este nuevo edificio en tiempos difíciles, donde se combate el acceso a la educación pública. Uno más en Avellaneda, es un orgullo para el crecimiento de nuestros hijos y las oportunidades para ellos”, destacó Verónica Magario, quien también cursó sus estudios secundarios en una escuela técnica.

La Vicegobernadora resaltó que la provincia de Buenos Aires tiene “más de 5 millones de alumnos y unas hay 21 mil escuelas”. “Hoy tenemos un sistema educativo integrado, sostenido, pero cuando llegamos, ese sistema estaba abandonado”, afirmó.

“A la escuela pública acceden el 70 % de los alumnos, y el otro 30 % va a la escuela privada; que están un 80 % subsidiadas por el Estado provincial. Si no estuviera el Estado, no habría como sostener a nuestros chicos en la escuela”, sostuvo en otro pasaje de su discurso.

La Vicegobernadora bonaerense resaltó que la escuela “se inicia en la sala de 3 y se la concluye en la universidad; eso es educación para todos y para todas”.

Verónica Magario también criticó al presidente Javier Milei por su política económica que desfinancia a la educación pública. “Las escuelas técnicas dejan de recibir el fondo para los colegios técnicos, y eso es no solo infraestructura sino tecnología. Necesitan de instrumentos pero además la digitalización y poder modernizarse y competir en tiempos modernos”, remarcó.

“Javier Milei también desfinanció el incentivo docente, que es el sueldo de quienes nos enseñan, los que trabajan y ponen el amor y el cariño, en pos de nuestros jóvenes y niños”, afirmó Magario.

“Seguimos trabajando por nuestra comunidad y entendiendo que es el estado el que transforma. Los chicos se merecen que puedan acceder a todo lo necesario, en un país que vuelva a tener industria, que vuelva a tener trabajo y salario digno”, concluyó.