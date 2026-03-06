Desmayó de una patada al novio de su ex tras cruzarlos a ambos en la calle en Pigüé

Brutal fue la golpiza que Matteo Martinoya le dio a Darío Gabriel Carrrizo, actual pareja de su exnovia, luego de cruzarlos a ambos caminando por las calles en Pigüé, bajarse raudamente de su camioneta y atacar a la víctima.

Este violento incidente sucedió el sábado pasadas las 5 de la madrugada en la calle Urquiza al 800 de la mencionada localidad del distrito de Saavedra, en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde una cámara de seguridad registró la secuencia.

En las imágenes se observa la violencia del suceso, que acabó cuando el agresor le aplicó una patada en la cabeza a la víctima mientras estaba en el piso, lo que le provocó la inmediata pérdida del conocimiento.

La catarata de golpes de Martinoya, de 21 años de edad y futbolista de la reserva del Club Unión Pigüé, incluso alcanzaron a la joven, quien no paraba de gritarle que dejara de pegarle a su pareja: la empujó y hasta parece haberla golpeado cuando se subía a la camioneta para emprender la huida del lugar.

También fue clave la intervención de un vecino, quien se interpuso en medio cuando consideró que la cosa podría llegar a mayores y de ese modo logró hacer retroceder al enardecido sujeto.

Este vecino, además, tomó de sus brazos a un Carrizo desvanecido y lo arrastró hasta la vereda, para impedir que Martinoya pudiera llegar a pisarlo con la camioneta, ya que su cuerpo había quedado en la línea de la fuga.

El caso es ahora investigado por la UFI Nº 12 del Departamento Judicial Bahía Blanca, desde donde se supo que el sujeto posee antecedentes penales por haber apuñalado a otro hombre en una de las denominadas Lagunas Encadenadas del Oeste.

La carátula de la causa es por “homicidio en grado de tentativa”, que supone una penas severa en caso de hallarlo culpable.