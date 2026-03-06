La AFA ratificó el paro y no habrá fecha el fin de semana: Cuándo vuelve el futbol

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el próximo fin de semana no habrá fútbol profesional en todo el país, a raíz de la medida de fuerza adoptada por los presidentes de los clubes tras la citación a indagatoria del presidente Claudio ‘Chiqui’ Tapia y otros dirigentes.

La medida de fuerza fue ratificada este martes durante la reunión del Comité Ejecutivo en el predio de Ezeiza.

De esta manera, la Fecha 9 de la Liga Profesional de Fútbol – debía disputarse entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo- será postergada para el 3 de mayo, y el fútbol doméstico recién volverá el martes 10 de marzo, cuando la Fecha 10 se dispute entre semana.

La fecha 9 del #TorneoMercadoLibre 2026 🏆 se disputará el fin de semana del domingo 3 de mayo. Quedando establecido que los Octavos de Final se jugarán el fin de semana del domingo 10/5, los Cuartos entre semana (miércoles 13/5), las Semifinales el fin de semana del domingo… — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 3, 2026

“Se está declarando una guerra contra el fútbol que no tiene nada que ver”, habían declarado días atrás los miembros del Comité Ejecutivo.

La huelga fue decidida luego de que la Justicia citara a indagatoria a Tapia, su mano derecha y tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y otros dirigentes tras una denuncia de ARCA por presuntas irregularidades en la retención y el depósito de impuestos y aportes previsionales.

Según la acusación, la AFA habría retenido impuestos y aportes a la seguridad social por un monto superior a los $ 19.000 millones, que no habrían sido depositados en las arcas del Estado.

La medida judicial incluyó una prohibición inicial para salir del país, por lo que Tapia debió solicitar autorización bajo caución para poder viajar al exterior por compromisos asumidos anteriormente.