Deportes | 3 mar 2026

Sin actividad

La AFA ratificó el paro y no habrá fecha el fin de semana: Cuándo vuelve el futbol

El Comité Ejecutivo de la entidad confirmó la suspensión de los partidos de todas las categorías, en rechazo a la embestida judicial contra Chiqui Tapia y otros dirigentes, citados a indagatoria en una causa por supuesta retencion de fondos. Finalmente, la Fecha 9 se jugará el 3 de mayo.

Se frena la pelota.
TAGS: FUTBOL, PARO, AFA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el próximo fin de semana no habrá fútbol profesional en todo el país, a raíz de la medida de fuerza adoptada por los presidentes de los clubes tras la citación a indagatoria del presidente Claudio ‘Chiqui’ Tapia y otros dirigentes.

La medida de fuerza fue ratificada este martes durante la reunión del Comité Ejecutivo en el predio de Ezeiza.

De esta manera, la Fecha 9 de la Liga Profesional de Fútbol – debía disputarse entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo- será postergada para el 3 de mayo, y el fútbol doméstico recién volverá el martes 10 de marzo, cuando la Fecha 10 se dispute entre semana.

“Se está declarando una guerra contra el fútbol que no tiene nada que ver”, habían declarado días atrás los miembros del Comité Ejecutivo.

La huelga fue decidida luego de que la Justicia citara a indagatoria a Tapia, su mano derecha y tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y otros dirigentes tras una denuncia de ARCA por presuntas irregularidades en la retención y el depósito de impuestos y aportes previsionales.

Según la acusación, la AFA habría retenido impuestos y aportes a la seguridad social por un monto superior a los $ 19.000 millones, que no habrían sido depositados en las arcas del Estado.

La medida judicial incluyó una prohibición inicial para salir del país, por lo que Tapia debió solicitar autorización bajo caución para poder viajar al exterior por compromisos asumidos anteriormente.

