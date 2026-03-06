Caputo presagió el ocaso del kirchnerismo y aseveró: “El riesgo kuka hoy es cero”

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió su polémica definición sobre el “riesgo kuka” y se metió en la interna feroz entre el kirchnerismo y el peronismo.

Al participar del acto en Córdoba por el 49° aniversario de la Fundación Mediterránea, Caputo analizó la situación financiera del país, y volvió a utilizar la metáfora sobre el “riesgo kuka”.

Cabe recordar que el año pasado, en momentos de tensión financiera y desconfianza del mercado, Caputo atribuyó el clima de inestabilidad al “riesgo kuka”, especialmente en la previa de las elecciones legislativas a nivel nacional, después de que el peronismo se impusiera en la provincia de Buenos Aires.

El ministro de Economía, @LuisCaputoAR, en la exposición realizada en la ciudad de Córdoba en el marco del 49º Aniversario de @FMediterranea: “Bajamos el gasto un 30% en términos reales y terminamos con 5 puntos de déficit fiscal en un mes, sin violar propiedad privada, defaults… pic.twitter.com/WdL0Xksalo — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) March 3, 2026

Sin embargo, el titular del Palacio de Hacienda dio un giro de 180 grados en su apreciación. “Si me dicen que hoy hay riesgo kuka, el riesgo kuka para mí es cero”, señaló.

“El kirchnerismo va a pasar a ser una fuerza política irrelevante, gracias a Dios”, vaticinó el funcionario nacional.

En su alocución, Caputo sorprendió al inmiscuirse en las rencillas políticas de la oposición. “El peronismo es el primero en darse cuenta de esto. Finalmente, se está separando del kirchnerismo, que lo único que hace es tirar al país para abajo y al peronismo con ellos”, analizó.

Incluso, destacó el diálogo con los mandatarios provinciales del PJ: “Hay un montón de gobernadores peronistas con los que se puede trabajar, tengo excelente relación con ellos”.