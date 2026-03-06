Una reconocida empresa de electrodomésticos entró en concurso de acreedores

La empresa Goldmund S.A., propietaria de los electrodomésticos Peabody, presentó en las últimas horas un pedido de concurso preventivo de acreedores ante la justicia comercial, a raíz de una sensible caída en las ventas.

La presentación tramita en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Según la empresa, está sustentada en la caída del consumo interno con impacto directo en la caída de ventas de electrodomésticos.

Asimismo, la fuerte presión de importaciones que compiten con sus productos fabricados en el país, lo que habría afectado la rentabilidad y la capacidad de sostener compromisos financieros en el mercado local.

En un comunicado a clientes y proveedores, Goldmund informó que el concurso preventivo forma parte de una estrategia para reestructurar pasivos financieros y ordenar sus compromisos.

Asimismo, busca garantizar la continuidad operativa y proyectar un desarrollo sostenible.

Cabe señalar que el concurso preventivo de acreedores es un procedimiento judicial que apunta a suspender embargos y juicios de acreedores por un tiempo, negociar plazos, quitas o reestructuraciones de deudas con los acreedores, y avanzar en la reorganización de la estructura financiera y operativa para no ir a la quiebra.

El caso de Peabody no es aislado, sino que evidencia la profunda crisis que atraviesa la industria de electrodomésticos viene padeciendo.

La empresa se especializa en la fabricación de electrodomésticos y artículos eléctricos para el hogar, climatización, refrigeración, productos de cuidado personal, etc.