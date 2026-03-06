Confirmaron el procesamiento de D’Onofrio, exministro de Transporte de Kicillof

La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó este martes el procesamiento del exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, en la causa por presunto lavado de activos.

De esta manera, quedó ratificada la medida dictada en noviembre del año pasado por el juez federal Adrián González Charvay.

Además, el tribunal confirmó el embargo sobre sus bienes por $ 350 millones, a la vez que confirmó el procesamiento y embargo por $ 300 millones sobre Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control de la VTV.

El exfuncionario del gobierno de Axel Kicillof es apuntado por presuntas irregularidades vinculadas al sistema de fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

La Justicia investiga maniobras con gestores informales que habrían ofrecido la eliminación de fotomultas a cambio de dinero. Asimismo, persigue la pista de encubrimiento patrimonial y lavado de dinero detrás del uso de una camioneta Audi Q8, que habría sido utilizada por D’Onofrio.

Cabe recordar que D’Onofrio había sido imputado por presuntas irregularidades, asociación ilícita, fraude contra la administración pública y enriquecimiento ilícito en el marco del escándalo de las fotomultas y la VTV.

A fines de diciembre de 2024, renunció a su cargo de ministro de Transporte alegando “motivos personales” y negando irregularidades, cuando las causas judiciales avanzaban.

Tras la confirmación del procesamiento, D’Onofrio tiene la posibilidad de recurrir a la Cámara Nacional de Casación Penal, en busca de que se revoque la acción judicial.

El exministro abandonó su cargo a fines de 2025, acorralado por las denuncias y sin respaldo político