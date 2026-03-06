De la mano de Santilli, exintendente PRO desembarca en el Ministerio del Interior

El exintendente de Olavarría, Ezequiel Galli, se convertirá en funcionario nacional para cumplir tareas bajo la órbita del Ministerio del Interior, encabezado por Diego Santilli.

“Me convocaron desde Gobierno nacional”, confirmó el propio Galli al portal Séptima Sección.

Según explicó el exjefe comunal amarillo, estará al frente de la Unidad de Gabinete de Asesores en la cartera del Interior.

“Voy a estar trabajando con la misión encomendada al Ministerio del Interior, que es ayudar a impulsar las reformas que necesita la Argentina después de décadas de postergación y abandono en las que nos sumergió el kirchnerismo”, explicó.

En esa línea, detalló que su tarea consistirá en “trabajar con las distintas áreas del Gobierno nacional en el fortalecimiento de la articulación con las provincias, con el claro mandato de sacar las reformas necesarias que tanto necesita la Argentina”.

“Agradezco la confianza del presidente Javier Milei, de la secretaria general, Karina Milei y del ministro del Interior, Diego Santilli”, completó.

Galli asumió como intendente de Olavarría en 2015 y fue reelecto en 2019. El año pasado fue candidato a senador provincial por La Libertad Avanza, pero no logró obtener una banca.