Incorporaron 254 nuevas sustancias al listado nacional de estupefacientes

El Ministerio de Seguridad nacional, a través del Decreto 122/2026 publicado en el Boletín Oficial, actualizó el listado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas bajo control penal.

Según se explicó, la medida resulta clave para fortalecer la persecución del narcotráfico, ya que define qué sustancias pueden ser consideradas estupefacientes a los efectos de la Ley 23.737.

“Mantener actualizado este listado es una condición jurídica indispensable para investigar, imputar y sancionar el tráfico ilícito de drogas, evitando vacíos normativos que puedan ser aprovechados por organizaciones criminales”, puntualizó la cartera comandada por Alejandra Monteoliva.

El Decreto incorpora 254 nuevas sustancias, constituyendo la actualización más amplia en la historia del sistema argentino de fiscalización penal de estupefacientes. En los últimos dos años se sumaron 424 sustancias y el listado vigente alcanza actualmente 886 bajo control penal, de las cuales el 47,8 % fueron incorporadas durante la presente gestión.

Se esgrimió que “la actualización responde al crecimiento exponencial de nuevas sustancias psicoactivas a nivel mundial”.

Según datos de la UNODC, solo en 2024 se identificaron por primera vez 101 nuevas sustancias psicoactivas (NSP) a nivel global. Este fenómeno exige revisiones periódicas para anticipar la innovación química del narcotráfico.

Entre las nuevas incorporaciones se encuentran nitazenos y análogos del fentanilo, opioides sintéticos de altísima potencia cuyo control temprano resulta fundamental para prevenir escenarios de alta letalidad asociados a sobredosis masivas.

Con esta medida, el Ministerio de Seguridad nacional “fortalece el marco legal vigente y consolida una política de actualización permanente para enfrentar la evolución del crimen organizado”.