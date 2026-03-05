Duro descargo de los padres de Loan contra Burlando: “No hacía nada, todo show para la TV”

A casi dos años de la desaparición de Loan Peña en Corrientes, sus padres, María Noguera y José Peña, cambiaron de postura y cuestionaron en duros términos al mediático abogado Fernando Burlando, quien representó a la familia en el inicio del expediente.

“Nos arrepentimos. Nos dimos cuenta pronto. Burlando no hacía nada, no presentaba nada; era todo para la televisión”, bramó la mujer.

Según relataron, durante ese período se perdió tiempo clave en la investigación. “Encontramos todos los papeles ahí arriba de la mesa en casa. Le hacía firmar a mi hijo y quedaban ahí. Se perdió un tiempo muy valioso”, lamentaron.

En contraposición, manifestaron su respaldo al actual abogado, Alejandro Vecchi, al sostener que “se nota que está trabajando y no es el show de la cámara”.

“Yo digo que Laudelina sabe. Sabe ella y sabe (Carlos) Pérez. En realidad saben todos ¿Cómo no van a ver una criatura para dónde se fue?”, interrogó María.

Del mismo modo, sembró dudas sobre la reconstrucción de los hechos en el naranjal donde fue visto por última vez el chico. “Si están tomando fotos del naranjal y fotos con Loan no hay ¿Por qué no sacaron cuando estaba ahí? Para mí que no llegó”, acotó.

Finalmente, apuntó contra su sobrina Macarena Peña: “Para mí tendría que estar detenida. Alguien debe estar detrás de ellos por eso no quieren hablar”.

Cabe mencionar que hoy por hoy hay 17 personas detenidas en el marco de la causa. Entre los acusados por sustracción y ocultamiento figuran Laudelina Peña; el excomisario Walter Maciel; el matrimonio de Victoria Caillava y Carlos Pérez; además de Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez.

Un segundo grupo de diez personas, entre ellas el apodado “El Americano”, está imputado por entorpecimiento y falso testimonio, bajo sospecha de haber intentado desviar la investigación.