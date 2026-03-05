Primeras imágenes de “Charlie y la Fábrica de Chocolate”, el tanque del invierno

De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock, producciones que alcanzaron a más de 500 mil espectadores, llega ahora a la Argentina un nuevo fenómeno teatral de escala internacional: Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show, espectáculo a estrenarse en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires en invierno 2026. Y la obra ya empezó a mover las maquinarias.



Además de Agustín ‘Rada’ Aristarán en el rol protagónico de Wonka, el elenco de padres de Charlie y la Fábrica de Chocolate se completa con Mery del Cerro como la Señora Bucket, mamá de Charlie; Sebastián Almada como el abuelo de Charlie; Dolores Ocampo en el papel de la Señora Teavee, mamá de Mike; Denise Cotton como la Señora Gloop, mamá de Augustus; Sebastián Holz como el Señor Salt, papá de Veruca; y Marcelo Albamonte como el Señor Beauregarde, papá de Violet.



En este marco, tuvo lugar la producción fotográfica inicial, diseñada con precisión para que todo suceda en tiempo y forma, sin que se vea el truco detrás de la magia.

Desde temprano, la producción montó el universo, definió el clima —música, dinámica, espacios de encuentro— y coordinó cada movimiento con exactitud.



Detrás de escena opera una verdadera fábrica de éxitos teatrales: creatividad y estrategia trabajando como un engranaje único. Dirección, producción, técnica, prensa y marketing alineados bajo una misma visión. Nada es azar: la magia es el resultado de método, experiencia y planificación rigurosa.

El musical, basado en la inolvidable novela de Roald Dahl y en la recordada película protagonizada por Johnny Depp, ha recorrido los escenarios más importantes del mundo desde su estreno en el West End londinense en 2013, con dirección de Sam Mendes, hasta Broadway y su exitosa gira por Estados Unidos.

La versión argentina promete ser el gran acontecimiento teatral del 2026 y las entradas ya están a la venta a través de TuEntrada y en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 857.





La historia invita a los espectadores a entrar en el universo del excéntrico chocolatero Willy Wonka a acompañar a Charlie Bucket y a los cinco afortunados ganadores de los billetes dorados en una aventura inolvidable. Una experiencia llena de música, magia y emoción, con el equipo creativo que ha marcado hitos en la cartelera nacional.