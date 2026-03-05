Tras el paro, día clave en la paritaria bonaerense

Luego del paro que llevaron adelante los docentes y estatales en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de Axel Kicillof recibe este miércoles a los referentes sindicales de ambos sectores en una nueva reunión paritiaria.

La primera mesa de negociación será la de los docentes, desde las 11 horas, en tanto que el turno de la administración central será pasadas las 13 horas.

Vale reseñar que a esta instancia se llega tras el rechazo a la oferta del Ejecutivo de un 3 % de aumento total (incluyendo un 1,5 % retroactivo a diciembre).

Pese a la negativa gremial, la administración kicillofista liquidó de todos modos el 1,5 % retroactivo con los sueldos de febrero.

La expectativa sindical se ve moderada por recientes declaraciones del ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco, quien resaltó que el ofrecimiento del 3 % “probablemente es la mejor paritaria de la Argentina”.

No obstante, el funcionario admitió en diálogo con Radio La Red que “los salarios han perdido contra la inflación en todo este tiempo”.

“Vamos a seguir trabajando como hemos hecho todo este tiempo, con paritarias libres, pero también conociendo cuáles son las restricciones que tiene hoy la provincia de Buenos Aires”, completó.

