Cuento del tío, estafa millonaria y fuga en Trenque Lauquen

Personal de la DDI Trenque Lauquen llevó adelante un allanamiento en la ciudad de Luján, en el marco de una causa por estafa bajo la modalidad conocida como “Cuento del tío”, con intervención de la UFI N° 3, informaron fuentes policiales.

La investigación se inició a partir de la denuncia radicada el pasado 6 de febrero por la vecina Mangas Nélida Elida, de 83 años, quien manifestó haber recibido un llamado telefónico de un hombre que se presentó como contador de una entidad bancaria.

El interlocutor le informó falsamente que los dólares antiguos saldrían de circulación y que debía cambiarlos por billetes nuevos a la brevedad.

Siguiendo las indicaciones del estafador, la víctima acordó un encuentro en su domicilio. Minutos después se presentó un sujeto que dijo ser empleado del banco, a quien la mujer le entregó la suma de 19.150 dólares estadounidenses, guardados en una bolsa de friselina color negra. Tras la entrega del dinero, la damnificada advirtió que había sido víctima de un engaño.

A partir de allí, personal de la DDI desplegó diversas tareas investigativas, que incluyeron relevamientos en la zona, recepción de testimonios y análisis de registros fílmicos de cámaras de seguridad públicas y privadas. Como resultado de estas diligencias, se logró identificar el vehículo presuntamente utilizado en el hecho, un automóvil Volkswagen Gol, dominio AC206EU.

Con la información recabada y tras establecer que el rodado había ingresado a la localidad de Luján el día del hecho, los investigadores profundizaron las tareas de campo, logrando individualizar al conductor y establecer su domicilio. Reunidos los elementos probatorios, se solicitó y obtuvo la correspondiente orden de allanamiento.

La medida judicial fue concretada en una vivienda ubicada en calle Rojas 955 de Luján, donde se procedió a la aprehensión de Julio Castillo, de 28 años. En el lugar se secuestraron cinco teléfonos celulares, un blíster porta chip y una bolsa de friselina negra, elementos de interés para la causa.