Juan Bautista Mahiques es el nuevo ministro de Justicia de la Nación

Finalmente este miércoles se oficializó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona al Ministerio de Justicia de la Nación, siendo designado Juan Bautista Mahiques en su reemplazo.

“Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo”, exclamó el presidente Javier Milei al publicar una foto en la que se los ve juntos, sumados a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

A través de un posteo en redes sociales, anunció que “el nuevo Ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente”.

El flamante funcionario agradeció “al presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad”.

“Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible. Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”, acotó el hasta ahora fiscal general de la Ciudad.

Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible. Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con… https://t.co/8K0qeG4WsF — Juan Bautista Mahiques (@juanbmahiques) March 4, 2026

Del mismo modo, agradeció a Karina Milei “por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno. También, el reconocimiento al trabajo de Mariano Cúneo Libarona, quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza”.



“La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual”, anexó Mahiques.

Y completó: “Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”.