Tensión por el incendio de un camión en la AU Buenos Aires–La Plata

Un camión se incendió este miércoles en la Autopista Buenos Aires–La Plata, a la altura del kilómetro 43, en sentido ascendente hacia la Ciudad de Buenos Aires, en el partido de Ensenada.

El hecho se registró durante la mañana y generó una intervención preventiva de los servicios de emergencia, aunque no se reportaron heridos.

Según informaron desde la División Zona Sur del Departamento Autopistas, el foco ígneo se originó en el rodado por causas que aún se intentan establecer.

De inmediato se dio aviso a los bomberos, que acudieron al lugar para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara.

El episodio ocurrió dentro del ámbito jurisdiccional de la Comisaría Segunda de Ensenada. De acuerdo al parte oficial, el humo generado por el incendio no afectó la visibilidad sobre la traza, lo que permitió que la circulación vehicular continuara sin mayores complicaciones.

No obstante, uno de los carriles quedó parcialmente obstruido mientras se desarrollaban las tareas de extinción y enfriamiento del vehículo, por lo que se implementó un operativo preventivo para ordenar el tránsito en la zona. A pesar de la situación, el flujo vehicular se mantuvo normal.

En imágenes registradas en el lugar se observó el intenso trabajo de los bomberos combatiendo las llamas, mientras algunos automovilistas optaban por circular por la banquina e incluso por sectores de pasto lindantes a la autopista para continuar su marcha y evitar demoras.

Las autoridades viales recordaron la importancia de respetar las indicaciones del personal en estos casos y evitar maniobras indebidas que puedan poner en riesgo la seguridad propia y la de terceros.

Finalizadas las tareas, se aguardaba la remoción del camión siniestrado para liberar completamente la traza.

Resta precisar que las pericias correspondientes permitirán determinar el origen del incendio y evaluar los daños materiales ocasionados