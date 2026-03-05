“¿Me vas a meter los cuernos a mí?”: Baleó a su pareja en la calle y luego se la llevó en moto

Un brutal episodio de violencia de género sucedió en las últimas horas en Villa Centenario donde un sujeto agredió verbalmente y le disparó a su pareja en la calle tras acusarla de haberle sido infiel.

“¿Me vas a meter los cuernos a mí? Te voy a matar la c… de tu madre”, es la amenaza que prácticamente cumplió este violento, de quien las autoridades nada saben.

El suceso ocurrió el domingo poco antes de las 20 horas en la calle Nápoles al 500 de la mencionada localidad del distrito de Lomas de Zamora, en el Conurbano bonaerense sur, y fue captado por la cámara de seguridad de una vivienda ubicada justo frente a ese lugar.

En las imágenes se observa a la pareja llegando en motocicleta, a la mujer bajándose una vez que frena su marcha y la inmediata agresión, que constó tanto de insultos como de disparos de arma de fuego.

El audio del hecho es aberrante ya que se escuchan las tres detonaciones de esos disparos, uno de los cuales impactó en una de las piernas de la joven, quien malherida fue obligada a subirse nuevamente al rodado y huir del lugar junto a su agresor.

Violencia de género, lesiones agravadas y hasta tentativa de homicidio son las posibles figuras penales en las que se encuadraría este hecho, de profunda gravedad, que no tuvo intervenciones de vecinos pese a los gritos desesperados de la joven, lo cual genera preocupación sobre su estado de salud y su situación posterior al ataque.

El reclamo por una inmediata intervención de la Justicia para identificar y detener al agresor, y para garantizar la protección de la víctima, es total, ya que la Justicia poco y nada sabe del causante de este hecho ni de las circunstancias exactas, así como si existían denuncias previas por violencia de pero de la víctima.