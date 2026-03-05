“Una vida juntos”, lo nuevo de Beruti

“Una vida juntos” es una invitación a celebrar el amor de pareja en el día de su casamiento y a proyectar un futuro de amor y felicidad juntos.

La canción fue grabada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, producida por Mariano Sucar y Pop Machine, compuesta por Beruti (Joaquín Sucar y Mariano Sucar) y Sebastián Mellino, y distribuida por Alternative Distribution Alliance (ADA) bajo el sello discográfico Beat House.

Beruti es un dúo pop confirmado por los gemelos Joaquín y Mariano Sucar, nacidos en Buenos Aires, Argentina. Compositores, productores y multi instrumentistas, que desde el año 2020 vienen lanzando música ininterrumpidamente en todas las plataformas.

Beruti ha lanzado varios sencillos desde entonces, ganando así un apoyo muy fuerte de la plataforma Spotify donde cuenta con canciones como “Acércate” con más de 5 millones de Streams, “Ramo de flores”, “Muy lejos de mi” y “Sola” todas con más de medio millón de escuchas. Su música es una mezcla de pop y urbano, con letras que abordan temas como el amor, las problemáticas de las relaciones y la búsqueda de la felicidad.

El dúo ha realizado varias giras por Latinoamérica y Europa, actuando en festivales de música, programas de TV y salas de conciertos propios. Han compartido escenario con artistas del calibre de Morat en el marco de su show en el Movistar Arena.

En 2023 firman con el sello discográfico BeatHouse, y lanzan su primer álbum de estudio titulado Cuando no quede nadie, que cuenta con dos canciones escritas junto al compositor mundial de hits Omar Alfanno, quien firmó canciones como “A puro dolor”, “Hips don’t lie” entre muchos otros grandes éxitos. El mismo cuenta con 11 temas, entre ellas varias inéditas.

Durante marzo del 2023 Beruti estuvo de gira en Panamá, Colombia, Mexico, España y Andorra logrando sold outs en todos los venues donde se presentaron y sembrando un nuevo amor por el dúo en LATAM y EUROPA.

Beruti ha logrado un gran éxito en su corta carrera, gracias a su talento y dedicación a la música. Su futuro promete seguir siendo brillante y lleno de sorpresas para sus seguidores y amantes de la música en general.