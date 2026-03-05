Las razas multiplican su presencia en Expoagro

Las principales asociaciones continúan reafirmando su compromiso con la difusión de la genética, la producción a campo y el desarrollo de la ganadería nacional. Una agenda plagada de propuestas para la “Capital Nacional de los Agronegocios”.

En la víspera de un nuevo año clave para la producción cárnica, el Sector Ganadero de Expoagro 2026 será uno de los más convocantes de la muestra. El espacio contará con el Auditorio Carne Argentina y la Carpa de Remates IPCVA.

Con propuestas muy abarcativas, las razas participantes desplegarán una agenda diversa para productores y aficionados de esta importante actividad.

Del 10 al 13 de marzo, en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, el sector ofrecerá charlas técnicas con especialistas, propuestas gastronómicas, jornadas de capacitación y actividades que darán a conocer los avances en mejoramiento genético, adaptabilidad y productividad que caracterizan a la ganadería argentina.

La Plaza Angus espera a sus visitantes

La Asociación Argentina de Angus tendrá una destacada presencia institucional en Expoagro 2026, con una agenda estratégica orientada a visibilizar el potencial productivo de la raza, su genética y su aporte a la cadena de ganados y carnes.

En su Plaza Angus, el sector exclusivo con el que contarán en la megamuestra, recibirá a productores, técnicos, empresarios y el público en general y darán a conocer las novedades de la raza. En este marco, se exhibirán ejemplares de reproductores de pedigree, máxima expresión del mejoramiento genético y del trabajo sostenido de los criadores.

La agenda incluirá también un ciclo de conferencias en el Auditorio Carne Argentina que tendrá lugar el miércoles 11 a partir de las 12:30 horas, con reconocidos especialistas que analizarán los desafíos y oportunidades del sector.

Participarán el economista Gustavo Lázzari, quien abordará el contexto económico y sus implicancias para la actividad; el nutricionista Pablo Guiroy, que hará foco en producción y calidad de carne; y el analista Diego Ponti (AZ Group), que brindará su visión sobre la coyuntura y las perspectivas del mercado ganadero.

La propuesta se completa con una degustación de carne certificada Angus, una experiencia gastronómica que dirigirá “Plan B Cocina” pensada para destacar el sabor, la terneza e identidad productiva de la raza. Los mismos cortes se servirán también en el restaurante central de la muestra.

Asimismo, se realizarán dos remates televisados. Uno de ellos el 9 de marzo, a cargo de la firma Pedro Noel Irey SRL, y otro el día 13, que llevará adelante la consignataria Jáuregui Lorda.

Otra edición del “Patio Brangus”

Por segundo año consecutivo, y tras una gran experiencia en Expoagro 2025, volverá a funcionar el “Patio Brangus” en la megamuestra. Se trata de un predio de 4 mil metros cuadrados que incluirá una propuesta de alta gastronomía junto a Los Petersen Cocineros, corrales donde se exhibirán animales Brangus, espacios de sombra y un entorno para reproductores.

“Es un punto de encuentro de ganadería, genética, carne, fuegos y amigos, que estará abierto y a disposición de todo el público”, explicaron desde la Asociación Argentina de Brangus, que esperan a todos los socios, criadores, productores y visitantes para dar a conocer las últimas novedades de la raza y sus actividades.

La propuesta tendrá también su costado técnico. El miércoles 11 de marzo a las 12 horas el ingeniero agrónomo Sebastián Riffel y el economista David Miazzo dictarán una charla abierta al público sobre la actualidad de la ganadería, la misma será moderada por Juan Cruz Muriel, gerente comercial de Biogénesis Bagó.

En el espacio se exhibirán animales Brangus de todas las categorías, mostrando la capacidad de la raza para producir de manera competitiva en la región pampeana. Asimismo, contarán también con un reservado para reuniones privadas con referentes, autoridades, funcionarios y personalidades destacadas.

Braford tendrá su propia Expo

El miércoles 11 y el jueves 12 de marzo se llevará a cabo la segunda edición de la Expo Braford Avanza, un evento que incluirá juras, concursos de jurados y remates de reproductores, y en el que se espera una amplia participación, con cabañas y referentes de todo el país.

Asimismo, en esta segunda entrega también se ofrecerá un ciclo de charlas técnicas y una propuesta gastronómica en conjunto con las firmas Abuelo Julio y Deleites del Litoral. “Braford a las Brasas” será, por segundo año consecutivo, un patio de comidas donde se podrá degustar la carne de esta raza.

De ese modo, mientras la raza se expande con buenas proyecciones a futuro, da cuenta de su sólido presente en Expoagro 2026 edición YPF Agro y consolida a su propio evento como un espacio de referencia dentro de la ganadería argentina e internacional.

“La posibilidad de mostrar nuestro potencial en una de las muestras del sector agrícola-ganadero más importantes del mundo es, sin dudas, una gran oportunidad y un gran desafío para la raza”, expresó el presidente de la Asociación Braford Argentina, Juan Manuel Alberro.

Los Brahman se enfocan en la eficiencia

Con unos 120 criadores distribuidos principalmente en las regiones centro y norte del país, crece el interés por esta raza ganadera en zonas signadas por el estrés hídrico o la persistencia de problemáticas sanitarias. La capacidad de adaptación y la resistencia de esta especie posicionan a los ejemplares Brahman como líderes en regiones adversas.

En ese sentido, el gerente de la Asociación Criadores de Brahman, Ignacio Piñeiro, afirmó que “la raza se afianza como una respuesta a la producción de carne frente al cambio climático, reflejado en el crecimiento constante de la demanda y en el arduo trabajo de los criadores en el mejoramiento genético”.

Dentro del Sector Ganadero de Expoagro 2026, la entidad contará con su propio stand para recibir al público en general, presentará sus animales, brindará charlas en pista y tendrá una disertación dedicada a productores.

“Brahman: Más adaptación, mejor eficiencia”, a cargo del técnico Matías Amalfi, se llevará a cabo el jueves 12 de marzo a las 17 horas en el Auditorio Carne Argentina, y abordará las características raciales, las formas de uso y la producción de la raza que hoy gana terreno en los ambientes más desafiantes.

Hereford y una propuesta abarcativa

Durante los cuatro días de la exposición, la Asociación Argentina Criadores de Hereford contará también con una presencia institucional activa, que incluirá remates televisados, charlas técnicas, degustaciones de carne de la raza y un stand institucional, donde productores, técnicos y visitantes podrán interiorizarse sobre los programas de mejoramiento genético, las herramientas técnicas y las distintas líneas de trabajo que impulsa la entidad.

La participación en la megamuestra es, como cada año, una oportunidad estratégica para acercar la raza Hereford a los distintos actores del sector, promover el intercambio técnico y fortalecer el vínculo con productores de todo el país.

En este sentido, el director ejecutivo de la asociación, Juan Manuel Aloé, destacó que “Expoagro es un espacio clave para el desarrollo ganadero en la zona núcleo del país y para Hereford en particular que es por excelencia la mejor raza cruzante. Con los valores actuales de la hacienda y el pronóstico futuro qué tiene, la vuelta a la explotación mixta es una opción invalorable.”

La Sanga argentina consolida su evolución

El Sector Ganadero de Expoagro fue una de las primeras vidrieras para los vacunos Sanga, una raza de origen africano que, a nivel local, tiene su propia adaptación: los ejemplares San Ignacio, producto del cruzamiento de la raza Tuli con ganado de origen británico.

Los resultados de ese trabajo genético, que comenzó hace ya 25 años en conjunto con la Universidad Católica de Córdoba, son los que se expondrán en la muestra. A la espera de recibir a una gran cantidad de productores y criadores de todo el país, la Asociación de Criadores de Ganado Sanga dará cuenta de las bondades de la raza con ejemplares y disertaciones técnicas.

En ese marco, la entidad participará con cuatro reproductores desarrollados junto a casa de estudios cordobesa, y el jueves 12 de marzo, a las 14 horas en el Auditorio Carne Argentina llevará a cabo una charla técnica en la que se presentarán los resultados de la Prueba de Novillos San Ignacio en RFI, una instancia clave para evaluar eficiencia y desempeño productivo.

Se trata de bovinos que, gracias a su genética de base, presentan ventajas para adaptarse a las exigencias climáticas sin dejar de producir carne de calidad, tal como ofrecen otras razas tradicionales del país.

“Por mansedumbre, fertilidad, rusticidad y calidad de carne creemos que es una alternativa para las zonas más difíciles de la ganadería argentina”, expresó el gerente de la Asociación de Criadores de Ganado Sanga, Juan Balfour.

Senepol, una genética para ambientes exigentes

Con su característico pelo corto y su condición de raza taurina adaptada a ambientes cálidos, Senepol dirá presente en esta edición aniversario con stand propio dentro del Sector Ganadero.

La Asociación Argentina de Criadores Senepol y Razas Sintéticas Derivadas exhibirá animales puros de pedigree y brindará asesoramiento técnico sobre la raza y sus desarrollos sintéticos, entre ellos Senangus, Seneford y Senegrey, orientados a combinar calidad carnicera con adaptación ambiental.

La agenda incluirá jornadas de intercambio con asociaciones de Senepol de Paraguay, Uruguay y Brasil, y charlas técnicas sobre características raciales, ventajas productivas y usos en distintos sistemas ganaderos. Además, durante los cuatro días de la muestra, se ofrecerán también asistencia técnica en genética, biotecnología, sanidad y nutrición.

El jueves 12 de marzo a las 15 horas, en el Auditorio Carne Argentina, se desarrollará la disertación “Escenario, perspectivas y valor estratégico en el uso de razas adaptadas para la ganadería futura”, con técnicos de Senepol Argentina y la participación del analista Víctor Tonelli como invitado.

“Senepol es el taurino adaptado: una herramienta genética pensada para responder a escenarios de mayor exigencia climática sin resignar calidad de carne”, señaló Hugo Badell Cartasso, médico veterinario, director técnico y coordinador de la asociación.

Por último, Limousin tendrá una presencia institucional. En su stand atenderán productores, donde brindarán información y material de sobre raza. También habrá animales de pedigree Limousin a bozal que estarán en los palenques para exhibición.