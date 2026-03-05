Mendoza seleccionada entre las regiones vitivinícolas más destacadas del mundo

El amor de las personas por el vino influye cada vez más en la elección de sus destinos. Con un 43 % de viajeros argentinos afirmando que les gustaría probar nuevos vinos en su próximo viaje, la idea de visitar viñedos y bodegas cargadas de historia y encanto tiene un gran atractivo.

La plataforma líder de reservas de alojamientos Booking destacó cinco regiones vitivinícolas de todo el mundo que ofrecen mucho más que degustaciones, e invitan a descubrir culturas locales, historias y los paisajes que dan forma y entidad a cada botella.

Mendoza, Argentina

Con el imponente telón de fondo de la cordillera de los Andes, con sus cumbres nevadas, Mendoza se consolida como el principal destino vitivinícola de Sudamérica y ostenta el título de capital mundial del Malbec.

Esta vibrante ciudad reúne más de 1.500 bodegas, que van desde pequeñas propuestas boutique hasta prestigiosas fincas, todas dedicadas a elaborar el vino insignia de la región, reconocido por su textura suave y sedosa y sus taninos redondos.

Los viajeros pueden recorrer viñedos enmarcados por montañas majestuosas, participar de degustaciones inmersivas y visitar cavas, o sumarse a la Fiesta Nacional de la Vendimia a comienzos de marzo, uno de los festivales más importantes de Argentina, lleno de música folclórica y expresiones culturales.

Los amantes de la aventura encuentran experiencias inolvidables al pie de los Andes: desde rafting en las vibrantes aguas de sus ríos hasta realizar caminatas por senderos de alta montaña con el Aconcagua, la cumbre más alta del hemisferio occidental, siempre como telón de fondo. Para cerrar el día, nada mejor que relajarse en aguas termales naturales escondidas entre el paisaje agreste de la región, el broche perfecto tras una jornada de exploración.

Napa Valley, California, USA

Con más de 48 kilómetros de colinas ondulantes cubiertas de viñedos y enmarcadas por las montañas, Vaca, Napa Valley se posiciona como uno de los destinos vitivinícolas más destacados del mundo. Ubicada a 80 kilómetros al noreste de San Francisco, la región es reconocida por sus vinos de clase mundial, especialmente Cabernet Sauvignon, Pinot Noir y Chardonnay.

Estos vinos se elaboran en cuatro zonas bien diferenciadas, que pueden explorarse a través de más de 400 bodegas y 90 salas de degustación urbanas, donde las condiciones únicas de cultivo y una artesanía meticulosa dan forma al estilo característico de Napa. Sin embargo, el atractivo del valle va mucho más allá de lo que se sirve en cada copa.

Barossa Valley, Australia

Un tapiz de viñedos, históricos, espacios de degustación y encantadores pueblos agrícolas: Barossa Valley ofrece, así, una auténtica muestra del alma vitivinícola del sur de Australia. A menos de una hora en auto desde Adelaida, esta región icónica revela su identidad a través de viñedos de cepas antiguas, productores artesanales y un legado que dio forma a una de las culturas del vino más perdurables del país.

Hogar de más de 80 bodegas, que van desde históricas fincas familiares hasta productores contemporáneos e innovadores, Barossa se ha ganado el reconocimiento internacional por su Shyra intenso y expresivo. Recorrer los pueblos de Tanunda, Angaston y Nuriootpa permite descubrir mercados de productores donde se destaca la producción local —desde quesos de pequeña escala hasta fiambres artesanales— y restaurantes que celebran la herencia alemana del valle junto con la cocina australiana moderna.

Burdeos, Francia

Burdeos está conformado por seis regiones vitivinícolas bien diferenciadas que combinan paisaje, historia, viñedos y una identidad inconfundible. Ubicada en el suroeste de Francia, esta prestigiosa zona del vino invita a ser descubierta a través de excursiones guiadas de un día y recorridos por castillos y bodegas.

La ciudad de Burdeos cautiva por su arquitectura del siglo XVIII, con encantadores pasajes adoquinados y paseos costeros. La Cité du Vin, un hito arquitectónico de gran impacto, sumerge a los viajeros en la cultura vitivinícola mundial mediante exposiciones interactivas, degustaciones curadas y seminarios de elaboración de vino guiados por expertos.

Franschhoek, Western Cape, Sudáfrica

Ubicada en el Cabo Occidental de Sudáfrica, a sólo una hora en auto de Ciudad del Cabo, Franschhoek es una pintoresca localidad vitivinícola moldeada por siglos de tradición enológica y enmarcada por un imponente paisaje montañoso. Bodegas boutique y pequeños productores se distribuyen por los valles que la rodean, donde los visitantes pueden degustar reconocidos Cabernet Sauvignon, Syrah y Chardonnay en entornos más íntimos.

A lo largo de las calles del pueblo, rodeadas de robles, los viajeros encuentran destacados restaurantes farm-to-table, junto con galerías independientes y tiendas especializadas en productos gourmet que reflejan la fuerte identidad gastronómica de la zona.

