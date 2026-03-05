Custodia policial tras el derrumbe en el complejo “Estación Buenos Aires”

En el marco del operativo de emergencia tras el derrumbe del estacionamiento en el complejo “Estación Buenos Aires”, de Parque Patricios, la Policía de la Ciudad montó un dispositivo de custodia de los edificios evacuados.

Efectivos de Defensa Civil y personal de la Guardia de Auxilio iniciarán junto a la empresa constructora COSUD las obras de apuntalamiento de los edificios.

Luego de que los últimos vecinos terminaron de entrar a sus departamentos acompañados por personal de Bomberos para retirar algunas pertenencias, el área de Logística de la Subsecretaría de Emergencias instaló torres de iluminación en el perímetro afectado. Fue vallado y se dispuso en forma permanente presencia de Policía de la Ciudad junto a equipos de Defensa Civil, Bomberos y Agentes de Prevención.

Los constructores deberán avanzar ahora en un plan de apuntalamiento estructural del complejo. Un informe técnico preliminar de Bomberos, Defensa Civil y Guardia de Auxilio determinó un potencial riesgo estructural en los edificios tras la caída de la losa del techo del estacionamiento de la calle Mafalda 907.

La Ciudad, en un trabajo y relevamiento conjunto con la constructora, les garantizó lugares para dormir a los vecinos evacuados tras el derrumbe y todos tuvieron donde pasar la noche. Fueron evacuados 175 departamentos, correspondientes a los cuatro edificios que rodean el estacionamiento afectado.

Cabe consignar que los vecinos no podrán regresar a sus departamentos hasta tanto la empresa constructora y el administrador realicen de manera urgente un plan de recomposición de seguridad estructural en las áreas afectadas.

Vale recordar que los departamentos del complejo habitacional Estación Buenos Aires fueron desarrollados por el Gobierno nacional a través del plan ProCreAr y comenzaron a ser entregados en 2021.