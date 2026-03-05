El cierre ideal para un verano de ruta y reggae

El verano 2026 encontró a Nonpalidece recorriendo distintos escenarios del país y reafirmando su conexión con el público en cada presentación.

Las fechas realizadas en El Bolsón, Monte Hermoso, Mar del Plata, Colón, Córdoba y más marcaron una temporada de gran convocatoria y consolidaron el gran presente que atraviesa el grupo.

A lo largo de estos meses, la banda desplegó un repertorio que combinó clásicos infaltables con la potencia de su presente en vivo, convirtiendo cada fecha en una celebración colectiva. Lejos de repetirse, cada show tuvo su identidad, confirmando un gran momento artístico y una convocatoria sostenida.

Ese recorrido tendrá su gran cierre el 27 de marzo en Ciudad Cultural Konex, en Buenos Aires. Al aire libre, Nonpalidece despedirá una temporada que dejó huella y que consolidó un gran momento artístico.

Con la energía de un verano que no dio respiro, Nonpalidece encara las próximas fechas decidido a seguir expandiendo su mensaje.

El sábado 7 de marzo en Encuentro Club de San Justo; el viernes 20 de marzo en Bikini disco de Gualeguaychú, Entre Ríos; el sábado 28 de marzo en Área Costanera de Quilmes y el viernes 17 de abril en Music Box de Montevideo, Uruguay.

El reggae vuelve a sonar fuerte en cada escenario y a convocar una comunidad que lo siente propio, reafirmando una idea que atraviesa a la banda desde sus inicios: el reggae es necesario.

