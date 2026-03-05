Coudet habló de la “responsabilidad” de ser DT de River: “Me gusta el lío”

Eduardo Coudet fue presentado este miércoles como el nuevo director técnico del Club Atlético River Plate, tras el mal segundo ciclo de Marcelo Gallardo con el buzo Millonario.

El Chacho en casa 📍🏟️ pic.twitter.com/iJGIAlgPMc — River Plate (@RiverPlate) March 4, 2026

“Contento con lo que se está dando. Estoy muy agradecido con River, no esperaba el llamado en este momento”, reveló el ‘Chacho’, proveniente del Alavés de España.

Tras reunirse con el presidente del club, Stefano Di Carlo, y con el secretario técnico, Enzo Francescoli, el flamante entrenador recalcó: “Estoy muy contento de que se haya dado esta situación, ahora simplemente empezar a trabajar”.

“Estoy sin dormir desde ayer, no va a mejorar esta cara, pero queda trabajo por delante porque hay que entrenar a la tarde. Comienza un lindo camino juntos, con mucha ilusión”, acotó tras firmar su contrato hasta diciembre de 2027.

Esos colores que llevás 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/XnmKN8RgEL — River Plate (@RiverPlate) March 4, 2026

Por su parte, Francescoli expresó que la elección de Coudet tiene que ver “primero por su empatía con el hincha de River y por que es un técnico que nos puede devolver el protagonismo sin importar quién esté enfrente”.

En tanto, el DT dijo que “el crecimiento del club es un avance tremendo. Seguí viendo los partidos, aunque durmiera poco. Eso me hacía sentirme más cerca y siguiendo el fútbol argentino. Sé el lugar donde estoy, la responsabilidad que implica y me gusta. Me gusta el lío”.

“El ADN de mis equipos va de la mano con el gusto del hincha de River: un equipo protagonista, como lo pide la historia de este club y como lo intento hacer más allá de las herramientas que tenga el club donde esté trabajando”, abundó.

Luego reconoció que “no es una situación fácil, se ha ido el entrenador más ganador de la historia del club. Yo soy chapado a la antigua. Lo primero que hice fue comunicarme con Marcelo, siempre nos respetamos. Y le agradezco sus palabras que me hicieron muy bien, fueron una caricia. Se lo agradezco de corazón”.

"HABLÉ CON GALLARDO Y SUS PALABRAS ME HICIERON BIEN"



La importancia de la charla que Coudet tuvo con el Muñeco, tras el cambio de entrenador en River.



▶️ Mirá #ESPNF12 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Q2Z2obu1Ne — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 4, 2026

“Ahora hay que mirar para adelante, tenemos que construir positivamente y empezar a trabajar. Lo único que modifica las cosas es la ilusión, el tiempo y el trabajo”, cerró no sin antes pedir “unidad” de todas las patas del mundo riverplatense.