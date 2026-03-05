La Provincia ofreció un 9 % de aumento en tres tramos y hay principio de acuerdo

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gremios que conforman el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) están a un aso de sellar el acuerdo salarial.

Luego del frustrado inicio del ciclo lectivo, en lo que significó el primer paro docente durante la gestión de Axel Kicillof, este miércoles hubo una oferta superadora que en las próximas horas sería convalidada por los representantes sindicales.

A saber, la Provincia ofreció un 1,5 % de incremento salarial en febrero, 5 % en marzo y el restante 2,5 % a pagarse con los haberes de abril.

La propuesta oficial dejó satisfechos a los dirigentes sindicales, quienes pudieron a consideración la oferta con sus respectivas bases gremiales y el guiño favorable es casi un hecho.