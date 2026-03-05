Aumentaron las multas de tránsito en PBA: Cruzar en rojo puede costar $ 2 millones 

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó en las últimas horas un nuevo aumento en los montos de las multas de tránsito que rigen desde el 1 de marzo.

El incremento se debe a la actualización del valor de la Unidad Fija (UF), que se utiliza como referencia para calcular los montos de las sanciones.

Es la unidad económica que permite fijar el monto de las sanciones por infracciones de tránsito. Su valor se actualiza cada dos meses y está vinculado al precio del litro de nafta premium informado por el Automóvil Club Argentino en La Plata.

En efecto, la UF pasó a valer $ 1.896, lo que se traduce en multas más altas para casi todas las infracciones viales. Si se compara con la última suba, el aumento fue de casi el 5 %.

A partir de los nuevos valores, las infracciones por exceso de velocidad, cruzar un semáforo en rojo, circular a contramano o sin VTV ascenderían hasta los $ 1.896.000.

A su vez, negarse a un test de alcoholemia puede conllevar penas de hasta $ 2,2 y 2,3 millones.