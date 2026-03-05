El Show de Alejo Igoa arrasa y suma tercera fecha en Buenos Aires

Alejo Igoa no es solo el youtuber más visto de Latinoamérica, sino el creador de contenidos que más ha impactado, evolucionado y crecido en los últimos años.

Superándose en su manera de inventar, proyectar, y borrar los límites ha consolidado un lazo muy sólido con sus leales seguidores, aumentando día a día su llegada global.

Ahora, el youtuber sorprende anunciando doble sold out en horas para los días 3 y 4 de abril en el Movistar Arena de Buenos Aires y confirma una tercera fecha para el 5 de abril, con entradas disponibles a través de www.movistararena.com.ar con todos los medios de pago y tres cuotas sin interés en Tarjetas de Débito Naranja X.

De esta manera, El Show de Alejo Igoa en Vivo, convertirá por primera vez al estadio de Villa Crespo en un set más del mundo inigualable de Alejo y sus amigos, una experiencia inmersiva que invitará a la gente a ser parte de juegos, desafíos y mucha diversión.

Solo en 2025 Alejo Igoa sumó 43,7 millones de nuevos seguidores, ubicándose en el podio mundial de crecimiento detrás de MrBeast. Este insuperable creador de contenidos argentino sigue sorprendiendo, arrasando con los récords y siendo elegido por la gente al momento de sumergirse en el infinito universo de Youtube.

Decidido por completo a forjar un camino de éxito, completamente abocado a todos los detalles que implican sus creaciones, buscando la perfección y la superación constante, Alejo es un apasionado de lo que hace, y no deja de soñar e imaginar nuevos horizontes. Por eso esta fecha en Buenos Aires asegura ser una locura.

Alejo Igoa comenzó su canal de YouTube en 2014, y con el paso de los años se convirtió en uno de los creadores más grandes en habla hispana. Su contenido suele incluir vlogs, retos y videos creativos pensados para un público joven y familiar.

En el año 2023 alcanzó los 20 millones de suscriptores en su canal de YouTube, convirtiéndose en el primer youtuber argentino en conseguir este hito. Además fue distinguido con el premio a "Líder Digital del año" en la terna más importante de los Elliot's Awards, entrega realizada en la Ciudad de México, un reconocimiento a los líderes digitales de habla hispana que, mediante su talento, esfuerzo, originalidad e impacto están generando material altamente relevante en las redes sociales.

Su estilo cercano y dinámico, junto con una fuerte conexión con su comunidad, lo posicionan como uno de los influencers argentinos con mayor impacto global en la plataforma. Su creatividad, espontaneidad y originalidad son clave en su éxito, que sigue inspirado por el amor y la ocurrencia de su familia y amigos.