Detuvieron a un exfuncionario bonaerense por abusar de menores en el Hogar del Padre Cajade

En el marco una causa por abuso sexual con corrupción de menores en el Hogar del Padre Cajade, fue detenido este miércoles el exfuncionario bonaerense Gustavo Docters Fontana.

Durante las últimas semanas se habían realizado una serie de denuncias contra Docters Fontana, quien cumplía la función de “educador popular” en la institución sin fines de lucro ubicada en La Plata, dedicada a la protección de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social.

Según consta en el expediente, desde 2015 hasta la actualidad habría abusado a dos menores de 13 y 17 años, respectivamente, bajo amenazas constantes.

Actualmente, las víctimas egresaron del hogar y son quienes impulsaron las gravísimas denuncias, acompañados por el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires (OPNyA) y el propio hogar, que se presentó como querellante en la causa.

A raíz de lo acontecido, el fiscal Álvaro Garganta ordenó la detención de Docters Fontana, imputado por los delitos de “corrupción de menores, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal agravado, todos en con curso real”.

El detenido es hijo de sobrevivientes y militantes de derechos humanos que fueron víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura. Entre 2022 y 2024, se desempeñó como empleado administrativo de la Unidad 9 de Villa Elvira, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense.