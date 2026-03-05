Condenan a una consejera escolar libertaria que denunció a dos hombres por una falsa violación

La Justicia condenó a la consejera escolar de La Libertad Avanza en Bahía Blanca, Fiorella Belén Damiani, al encontrarla culpable de incurrir en falso testimonio tras una denuncia por abuso sexual.

En 2017, Damiani había denunciado a dos hombres por abuso sexual luego de una fiesta. No obstante, la acusación fue rebatida por los acusados, quienes presentaron material fílmico registrado por sus teléfonos celulares.

Los videos demostraban que la relación sexual había sido consentida. Asimismo, el correspondiente examen médico no constató lesiones compatibles con un abuso.

Los dos denunciados fueron detenidos tras la denuncia inicial. Posteriormente, y tras constatarse la falsa denuncia, la Justicia los sobreseyó.

En el juicio contra Damiani, el Tribunal en lo Criminal Nº 1 dictó una sentencia de tres años de prisión en suspenso, insuficiente para fiscalía que había pedido nueve años de prisión, y anticipó que apelará el fallo.