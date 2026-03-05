Salario docente: Un maestro de grado ganará $ 850 mil en abril

Mientras los gremios docentes ultiman detalles para aceptar el último aumento salarial propuesto por la Provincia, se conocieron los ingresos que percibirán los maestros.

Durante el encuentro paritario de este miércoles, el Gobierno bonaerense ofreció una suba salarial del 9 % en tres tramos.

Un 1,5 % en los sueldos de febrero, un 5 % en los de marzo y el restante 2,5 % en los haberes de abril.

Los gremios aclararon que antes de responder, pondrán a consideración la propuesta con sus respectivas bases.

En simultáneo, dieron a conocer cómo serán el impacto en los salarios para cargos iniciales.

En marzo, un maestro de grado cobrará $ 800.084, mientras que abril percibirá $ 850.053.

Por su parte, un maestro de grado con jornada completa tendrá un sueldo de $ 1.600.168 en marzo y de $ 1.700.106 en abril.

En lo que respecta a un profesor con 20 módulos, el salario de marzo será de $ 1.032.198 y en abril, $ 1.113.838.