Milei prometió medidas para fortalecer la infraestructura de pagos digitales

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles el anuncio del fortalecimiento de “la infraestructura de pagos digitales en el país”, en el marco de la decisión de la firma multinacional Visa de incorporar “tecnologías avanzadas como tokenización y autenticación biométrica” para “acelerar la adopción de soluciones innovadoras para consumidores y comercios”.

El mandatario, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró la decisión de la compañía de “apostar por la Argentina, como ya han hecho otras grandes empresas” y afirmó: “Desde que asumimos el Gobierno implementamos las primeras medidas a favor del libre mercado”.

Junto a directivos y trabajadores, el jefe de Estado señaló que la iniciativa favorecerá los emprendimientos y la generación de ingresos personales para mejorar los niveles de vida de los argentinos y sus familias. La operación contempla la adquisición por parte de Visa Internacional de Newpay y Texpert, dos unidades de Prisma Medios de Pago, en una transacción que redefine el panorama de los pagos digitales en el país.

“El crédito se convierte en una poderosa herramienta de ascenso social, permitiendo a las personas acceder a financiamiento sin necesidad de cumplir con los avales de entidades bancarias tradicionales”, indicó el Presidente, y destacó “el trabajo incansable” del Gobierno para “crear las condiciones necesarias para el fortalecimiento de la actividad privada”.

“Siempre es un placer para mí hablar de nuevas inversiones. El capitalismo de libre empresa ha sido el invento más revolucionario jamás creado por el hombre y sigue siendo una fuente inagotable de bondades. Estos son pequeños pero importantes pasos hacia el país libre que soñamos y que estamos construyendo”, concluyó Milei.