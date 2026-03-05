Comienza la obra de la bajada Ezpeleta de la AU Buenos Aires-La Plata

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, llevó adelante la firma de un convenio con Autopistas de Buenos Aires SA (AUBASA), para iniciar de manera conjunta, la bajada en Ezpeleta de la autopista Buenos Aires-La Plata, una obra de conexión de las colectoras Norte y Sur de Quilmes y Berazategui, y uno de los compromisos del Plan Bianual 2025-2027 anunciado por la intendenta en uso de licencia y actual diputada provincial, Mayra Mendoza.

“Una obra histórica. Un reclamo de décadas de nuestros vecinos y vecinas. Lo que durante años fue un pedido, hoy es una realidad que estamos construyendo en el marco del Plan Bianual 2025 - 2027 que presentó nuestra compañera Mayra”, enfatizó la mandataria local.

Acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler, luego de rubricar el acuerdo con el presidente de AUBASA, José Arteaga, Mieri ponderó que implica “más conectividad, más desarrollo y más oportunidades para Quilmes”.

En la Autopista Buenos Aires–La Plata se construirá un nuevo acceso en Quilmes



AUBASA y el Municipio firmaron el convenio —rubricado por José Arteaga, presidente de Autopista Buenos Aires S.A., y @evamieri , intendenta de Quilmes— para vincular la autopista con colectoras en el… pic.twitter.com/ohC4V6y2vj — AUBASA - Autopistas de Buenos Aires (@AU_BA_SA) March 4, 2026

El proyecto permitirá mejorar el acceso y la movilidad del área comprendida entre la bajada de avenida Isidoro Iriarte (Quilmes) y el acceso de avenida 14 (Berazategui), reduciendo la congestión del tránsito que se registra en la actualidad y anticipando futuras necesidades de circulación vinculadas al desarrollo urbano próximo a la traza.

A través de esta obra se le dará continuidad a la avenida Varela, del partido de Berazategui con el sector costero, manteniendo áreas de reserva natural y favoreciendo un desarrollo armónico del sector y permitirá mejorar el eje de conectividad Este-Oeste, a fin de concretar la integración definitiva de Quilmes Centro, Ezpeleta y Bernal con el sector ribereño.

Este trabajo de conexión, que cuenta con el aval de la Dirección de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, fomentará el crecimiento y desarrollo de la zona, promoviendo la creación de puestos de trabajo en el marco de las políticas de inclusión y diversidad impulsadas por el Municipio de Quilmes, requiriéndose a quienes se instalen en el predio la presentación de un Plan de Empleo Inclusivo y Diverso”.