¿Qué pasó con El Palacio de la Papa Frita?

Los dueños de El Palacio de la Papa Frita, emblemático restaurante del centro porteño, anunciaron el cierre del histórico local de Avenida Corrientes 1612.

“¡Nos mudamos para seguir creciendo!”, fue el anuncio de los responsables del establecimiento fundado en 1953.

Y detallaron: “Muy pronto estaremos recibiéndolos en nuestra nueva casa en Paraná 350, entre Avenida Corrientes y Sarmiento”.

“Para nosotros es una enorme emoción continuar compartiendo con ustedes lo que venimos haciendo con pasión desde 1952: brindar momentos inolvidables alrededor de nuestra mesa”, aseguraron.

Pese a que no hay fecha cierta para la inauguración del nuevo local, situado a apenas 150 metros del antiguo, desde El Palacio invitan: “¡Los esperamos para seguir escribiendo juntos esta historia!”.



