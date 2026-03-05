Diputado ultraoficialista comparó a Milei con Sarmiento

El diputado nacional del PRO, Damián Arabia, osó comparar al presidente de la Nación, Javier Milei, con el prócer sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento.

Fue al citar un video de La Libertad Avanza realizado con Inteligencia Artificial, en el que se destaca la figura del gran educador, en el marco del inicio del ciclo lectivo.

“A propósito de este video y del inicio de clases, cabe recordar que era otro al que lo llamaban ‘Loco’ y que lo acusaban de que sus formas eran malas y agresivas”, comparó el legislador muy cercano a Patricia Bullrich.

Y afirmó que “ignorantes y sommeliers de las formas hubo siempre. El tipo nos dejó una nación próspera y pujante”.

En el video en cuestión, la fuerza oficialista dijo recordar a Domingo Faustino Sarmiento “como estadista liberal y figura central de nuestra historia, entendió que el conocimiento es uno de los pilares de la libertad y el crecimiento de la Nación, y dedicó su vida a engrandecer a la Patria. Su legado hoy sigue marcando el rumbo de la Argentina”.