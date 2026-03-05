Avanza en CABA el retiro de puestos de diarios y de flores en desuso

Con el objetivo de ordenar el espacio público, el Gobierno porteño puso en marcha un plan para retirar los puestos de diarios y de flores que se encuentran abandonados en la vía pública.

Desde el inicio de esta política, ya se retiraron más de un centenar de puestos en toda la Ciudad, lo que permitió liberar espacio en veredas y mejorar el orden y la higiene del entorno urbano.

“Nuestro compromiso con los vecinos es recuperar el espacio público. Un puesto sin mantenimiento y sin actividad genera suciedad, degrada el entorno y obstruye la circulación”, afirmó Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana.

En la Ciudad existen 1.138 puestos en la vía pública. De ese total, 940 eran puestos de diarios y 371, de flores. Desde el inicio de la actual gestión, el gobierno porteño decidió avanzar con el ordenamiento de aquellos puestos que se encontraran en estado de abandono o no estuvieran habilitados con permiso.

Hasta el momento, ya fueron retirados 115 puestos. En 2024 fueron retirados 36 puestos (33 de diarios y tres de flores), mientras que el año pasado fueron retirados 71 puestos (69 de diarios y dos de flores). En lo que va del 2026 se quitaron ocho (siete de diarios y uno de flores) y así se alcanzaron los 115 puestos removidos desde el inicio de la gestión. En tanto, se siguen revisando otros casos de puestos que permanecen cerrados y, de no mediar una adecuación, también serán retirados.

Cuándo se retira un puesto en desuso

El criterio definido por la Ciudad para el retiro de los puestos es la inactividad prolongada comprobada.

Antes de realizar el operativo para removerlo, los dueños de los puestos en desuso son intimados en más de una oportunidad a presentar el permiso. Por otro lado, se realiza un seguimiento de su funcionamiento: inspectores hacen visitas presenciales periódicas para constatar si el puesto se encuentra abierto o continúa cerrado.

En el caso de que el puesto esté definitivamente cerrado, pero cuente con permiso vigente, se evalúa la baja y, si corresponde, se quita de la vía pública. Si se acredita que el puesto está cerrado de manera permanente y además no cuenta con el permiso, directamente se avanza en su retiro.

Los puestos de diarios y de flores que se retiran de la vía pública son llevados a un depósito del Gobierno de la Ciudad en el barrio de La Boca. Los mismos se guardan durante dos meses y, si no se presenta quien haya pagado la multa para retirarlo, se envían a su disposición final.