“Al final las tragedias no mejoran a nadie”, regreso triunfal a Timbre 4

Luego de una primera temporada con localidades agotadas desde su estreno, Al final las tragedias no mejoran a nadie regresa a Timbre 4.

Se trata de una comedia dramática que invita a reflexionar con humor sobre los duelos, los deseos y las segundas oportunidades.

Escrita y dirigida por Julieta Cayetina, la obra cuenta con un elenco de destacadas actrices: Miriam Odorico (Luisa), Dalma Maradona (Cecilia) y Cinthia Guerra (Berta).

La historia nos presenta a Berta y Luisa, dos viudas que sobreviven a base de chismes, entierros y partidas de canasta. Mientras atraviesan el duelo, heredan un hotel rutero venido a menos.

La llegada de Cecilia, una joven embarazada dispuesta a hacer lo que sea para parir, las impulsa a tomar decisiones inesperadas que las enfrentará a prejuicios propios y ajenos, y las llevará, con humor y ternura, a redescubrir su sexualidad y ganas de vivir intensamente.

Con producción general de Timbre 4 vuelve a la cartelera el sábado 7 de marzo y se podrá ver todos los sábados a las 20:30 horas, con localidades a la venta vía Alternativa Teatral.