Concurso literario a 40 años de los goles de Diego a los ingleses

En homenaje a los 40 años de los dos goles de Diego Armando Maradona frente a Inglaterra en el Mundial de México 86, la Revista digital Meta-sentidos en juego y la Federación de Organizaciones Deportivas de Argentina, lanzaron el Concurso Internacional de Literatura “22 de junio de 1986, la felicidad de un pueblo”.

La convocatoria está dirigida a mayores de 16 años de diversas nacionalidades que residan en cualquier país del mundo y consta de tres categorías: “Historias de vida”, “El legado” y “Ficciones”.

El resultado se hará público durante la entrega de premios en la Peña Maradoniana 22 de junio, más que un gol, organizada por Meta-sentidos en juego y la FODA.

El jurado está integrado por Juan Sasturain, Gabriela Saidon, Ariel Scher, Fernando Duclós (Periodistán), Mónica Santino, Juan Stanisci, Nadia Fink, Edgardo Esteban, Agustín Lucas (Uruguay), Enrique Corvetto Castro (Chile) y Mauro Greco (España).

“¿Qué hiciste, cómo lo viviste, qué recuerdos tenés aún presentes de aquel día inolvidable? ¿Qué significó el 22 de junio del 86 para la sociedad argentina?. Contalo y participá de esta aventura futbolera”, invitan los organizadores.