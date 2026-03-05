Alimentos a mitad de precio: nuevo mercado de abaratamiento en San Justo

En pleno corazón de San Justo, a media cuadra de la plaza por la calle Almafuerte, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, inauguró un nuevo Mercado de Abaratamiento, junto a la secretaria de Producción local, Débora Giorgi.

“Estos mercados son un alivio frente a los ajustes del Gobierno nacional que ha llevado a todas las argentinas y argentinos a una terrible crisis económica y social”, enfatizó el alcalde.

Asimismo, advirtió que “con Milei, la clase media en la Argentina pasó a ser pobre y la clase trabajadora, indigente; nadie llega al día 15 de cada mes”.

“Por eso, como intendente, decidí hacer realidad la apertura de estos Mercados de Abaratamiento, para que nuestra gente pueda disminuir la economía familiar. Además, acceden a descuentos del 40% con Cuenta DNI, de lunes a sábados, gracias al trabajo conjunto con nuestro gobernador Axel Kicillof”.

Por su parte, Débora Giorgi recalcó: “Muy agradecida con Fernando porque siempre que nos encomienda una tarea, nos brinda su gran apoyo. La Matanza es la Capital de la Producción y el Trabajo, el distrito más grande de Buenos Aires y ahora es el que más Mercados de Abaratamiento tiene; y le ofrecen precio, calidad y variedad a las vecinas y vecinos”.

📍Mercado San Justo: Almafuerte 3160.

•3 Pollos + Papa Blanca 1Kg + 250Gr de Queso + 250Gr de Jamón Cocido - $21.000 (Con Cuenta DNI $15.000)



¡Y en todas las panaderías el kilo de pan a $2.400 (con cuenta DNI $1.440)!



¡Visitalos y aprovechá las ofertas! pic.twitter.com/ILef0Og7o9 — Débora Giorgi (@giorgi_debora) March 1, 2026

“Estas acciones que estamos llevando adelante generan obviamente una mayor movilidad de la economía local, porque la mercadería viene en forma directa desde el productor al negocio y del consumidor a la mesa familiar”, sumó el intendente y puso de relieve que “es volver a generar, en un momento de crisis total, que la economía de La Matanza, a pesar de Milei, siga funcionando.”.

Finalmente, planteó que “hay otro camino posible en la Argentina y es este camino, el de la solidaridad, el acompañamiento, el de proteger a nuestra gente y el de generar una Argentina con más justicia social y con más derechos. Eso es lo que estamos haciendo desde La Matanza”.