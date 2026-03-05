La producción automotriz cayó por séptimo mes consecutivo

La industria automotriz registró en febrero una caída interanual del 30,1 % en su nivel de actividad, encadenando siete meses consecutivos de retracción.

Según informó la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), durante febrero se produjeron 29.632 vehículos entre automóviles y comerciales livianos, un 41,1 % por encima de las cifras de enero.

En el segundo mes del año hubo condicionamientos tales como paradas operativas en algunas terminales, como ser Stellantis de El Palomar o Renault en Córdoba.

“Dado que los datos mensuales continúan reflejando la incidencia de la estacionalidad habitual del sector, para realizar proyecciones y un análisis más preciso respecto del comportamiento esperado del año es necesario aguardar el desarrollo del primer trimestre”, expresó el presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano.

Asimismo, dio cuenta que “es fundamental seguir trabajando de manera sostenida con toda la cadena de valor y el Gobierno en la agenda del sector, avanzando en las mejoras estructurales -como las fiscales, (nacionales provinciales y municipales)- que acompañen la evolución de la competitividad”.

“La reciente eliminación definitiva del impuesto interno integrada en la reforma laboral, confirma el camino de la transformación para impulsar el crecimiento y la sustentabilidad de la industria”, agregó el empresario.

En lo que hace al comercio exterior, las exportaciones totalizaron 15.991 unidades, lo que implicó una suba del 63,9 % frente a enero, aunque todavía se ubicaron 28,9 % por debajo del nivel registrado en febrero del año pasado.

Y las entregas a concesionarios alcanzaron las 36.292 unidades, con una mejora del 5,7 % respecto del mes anterior, aunque 20,4 % por debajo de las 45.617 unidades comercializadas en febrero de 2025.

Con estos resultados, el primer bimestre del año cerró con una producción acumulada de 50.630 vehículos, lo que representó -como quedó dicho- una caída del 30,1 % frente al mismo período del año pasado.

En paralelo, las exportaciones sumaron 25.750 unidades, un 23,4 % menos en términos interanuales, mientras que las ventas a concesionarios alcanzaron las 70.625 unidades, con una baja del 11,4 por ciento.