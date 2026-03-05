Sobre tres hectáreas de Malbec, Las Pelotas brilló junto a la Filármonica

En una noche donde el misticismo de los viñedos se fundió con la potencia del rock nacional, Las Pelotas protagonizó un concierto inolvidable para celebrar el 25º aniversario de la Fiesta de la Cosecha en Las Heras, Mendoza.

Cien músicos en escena y ante más de 15 mil personas que colmaron el tradicional predio del Aeropuerto de Mendoza, la banda liderada por Germán Daffunchio ofreció una versión inédita y sofisticada de su repertorio, junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza bajo la dirección del maestro Popi Spatocco ¿El dato de color? El escenario flotó sobre tres hectáreas de Malbec.

La narrativa de la noche unió dos tradiciones fundamentales de la cultura argentina: la solidez del rock, representado por la impecable trayectoria de Las Pelotas, y la nobleza del vino, celebrada en el corazón mismo de las hileras de Malbec.

Desde los primeros acordes la comunión entre la instrumentación eléctrica de la banda y la profundidad de los arreglos sinfónicos elevó la propuesta artística a un nivel de excelencia.

El público fue testigo de una transformación sonora donde la crudeza del rock se vistió de gala, demostrando que, al igual que un buen vino de guarda, las canciones de Las Pelotas han ganado profundidad y matices con el paso del tiempo.

“Una experiencia alucinante donde se rescata entre tantas cosas el espíritu, la épica y la emoción de los temas. El sonido de la orquesta fundida con Las Pelotas redoblan la intensidad de la banda”, resaltó Sebastián Schachtel, tecladista del grupo.

Y aseveró que “siempre con la premisa clara que ellos tengan mucho protagonismo, que sea una conjunción de energías y tímbricas. Que no sea un grupo de rock con una orquesta detrás y me parece que quedó muy logrado. Una experiencia que ya dan ganas de repetirla”.

La participación de Las Pelotas en este aniversario de plata consolida la identidad de la Fiesta de la Cosecha como un espacio de vanguardia y calidad, donde los géneros se entrelazan para homenajear el trabajo de la tierra.

La velada también contó con la presencia de destacados músicos mendocinos, quienes junto a la banda y la orquesta, cerraron una noche que ya quedó grabada en la memoria cultural de la provincia.

“Cuántas cosas”, “Personalmente”, “¿Qué podés dar?”, “Es clara”, “¿Cuándo podrás amar?”, “Será”, “Si supieras”, “Víctimas del cielo”, “Hasta que el sol”, “Esperando el milagro” y “Shine”, fue el repertorio, coronado, nunca más pertinente, con “Uva, uva”.

