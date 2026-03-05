Milei le tomó juramento a Mahiques como nuevo ministro de Justicia

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este jueves en horas del mediodía la ceremonia de asunción de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia, en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Participaron de la ceremonia la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem; y el ministro de Justicia saliente, Mariano Cúneo Libarona, entre otros integrantes del Poder Ejecutivo, funcionarios y familiares.

Vale mencionar que Sebastián Amerio, el exsecretario de Justicia que se enteró de su despido mientras presidía la comisión de administración del Consejo de la Magistratura, no estuvo presente.

