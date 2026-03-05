Comenzó la obra del nuevo distribuidor de tránsito en City Bell

La Municipalidad de La Plata informa que la Autopista de Buenos Aires SA (AUBASA) dio inicio a la obra del nuevo distribuidor de City Bell en la Autopista Buenos Aires - La Plata, que beneficiará a más de 36 mil usuarios.

La nueva conexión entre la autopista y el Camino Centenario permitirá reducir tiempos de viaje, disminuir congestiones en puntos críticos, fomentar una circulación más segura y potenciar el desarrollo y la integración urbana.

Con un plazo de ejecución de 18 a 20 meses, el proyecto incluye 2,1 kilómetros de nuevo trazado con doble sentido de circulación, pasos sobre las vías del Ferrocarril Roca y los arroyos Martín y Carnaval y la construcción de un terraplén.

MÁS CONECTIVIDAD PARA CITY BELL



🛣️YA arrancamos con la obra que incorpora 2,1 km de ramal y la construcción de dos distribuidores de tránsito con más de 600 metros de puentes y viaductos, mejorando la circulación en la región.



Esta nueva conexión entre la autopista Bs. As. –… pic.twitter.com/jHUFMNUT7d — AUBASA - Autopistas de Buenos Aires (@AU_BA_SA) March 3, 2026

La intervención favorecerá especialmente a City Bell, Villa Elisa, Gonnet, Gorina, Hernández y Arturo Seguí. Actualmente, los trabajos se desarrollan de forma simultánea en dos frentes de obra y contemplan movimiento de suelos y la instalación de obradores.

Los trabajos forman parte del Plan de Obras 2024-2027 que AUBASA viene realizando con fondos propios e impactarán no solo la circulación sino también la actividad comercial, educativa y turística de la zona norte de la capital bonaerense.

Las principales tareas incluyen la finalización del puente existente sobre la autopista y la construcción del distribuidor inicial, además de la ejecución de dos viaductos: uno de 364 metros sobre vías férreas y el Arroyo Carnaval y otro de 168 metros sobre el Arroyo Martín.

También la construcción de dos puentes para conectar con el Camino Centenario —uno sobre la autopista, de 65 metros, y otro sobre el arroyo Martín, de 72—, pavimento, iluminación, señalización, obras de arte menores, barandas de defensa y forestación, entre otras.