Pesca y recreación: tres lagunas bonaerenses para “escaparse”

Espejos de agua abiertos, cielos infinitos y una invitación permanente a bajar el ritmo. Las lagunas de la provincia de Buenos Aires combinan naturaleza, descanso y actividades al aire libre, con paisajes que cambian según la hora del día y una identidad ligada a la laguna, el silencio y la vida rural.

El próximo fin de semana largo es ideal para disfrutar de una escapada a Hinojo y Cuero de Zorro, en Trenque Lauquen y a la Laguna de Navarro, destinos que que ofrecen tranquilidad y diversas propuestas recreativas en espacios abiertos.

Paisajes que descansan: Hinojo y Cuero de Zorro

En el oeste, dentro del partido de Trenque Lauquen, se encuentran las lagunas Hinojo, ubicada sobre la Ruta nacional 5, y Cuero de Zorro, sobre la Ruta nacional 33, ambas a unos 15 kilómetros del casco urbano, en plena llanura pampeana.

Se trata de sitios destacados para la pesca deportiva tanto por la calidad y abundancia de sus ejemplares, como por las condiciones naturales y la infraestructura disponible durante todo el año.

Hinojo es reconocida por sus pejerreyes de gran porte y excelente calidad, por sus aguas bien oxigenadas y la buena profundidad. Los ejemplares forman parte de la oferta gastronómica en restaurantes de la zona.

La laguna Cuero de Zorro, por su parte, es el principal atractivo turístico del distrito y se distingue en su constante recambio de agua gracias al sistema de canales, que la mantiene limpia y equilibrada, donde conviven pejerreyes con . otras especies de peces.

“El predio tiene la zona de camping, con mucha sombra, mesas, bancos, parrillas, tomas corriente, y baños con ducha con agua fría y caliente”, destacó Mauricio Ciaricco, delegado del lugar.

Durante los meses de verano, ambas lagunas amplían su propuesta y se convierten en un escenario ideal para disfrutar del aire libre: natación recreativa, kayak y paddle, picnics, jornadas de descanso en los campings o simplemente contemplación del paisaje.

La pesca continúa siendo una opción, especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer, cuando el clima es más amable y el movimiento del agua favorece el pique.

“Todos los años realizamos concursos de pesca de costa en kayak tanto de pejerrey como de carpa, además de competencias de aguas abiertas y triatlones”, agregó el funcionario.

El avistaje de aves y la fotografía de naturaleza completan una experiencia pensada para toda la familia.

En este mismo territorio nació hace más de 50 años el movimiento muralista conocido como “Laguna Redonda”. Los encuentros anuales de artistas visuales de distintos países de América Latina transformaron la ciudad en una verdadera galería a cielo abierto, con una pintura urbana única y colorida que borra los límites entre arte y arquitectura.

Navarro, una escapada cerca

La Laguna de Navarro se suma a este mapa de espejos de agua, con 160 hectáreas de expansión y 77 hectáreas destinadas a camping, que combina amplitud, servicios y propuestas recreativas, a pocos minutos del casco urbano local.

“Es un buen lugar para la pesca deportiva, por la presencia de bagres, viejas del agua, tarariras y carpas”, detalló Rina Lombardi, directora de Turismo local.

El predio ofrece alquiler de kayaks, canoas, bicicletas de agua y triciclos para recorrer la costa, además de zonas deportivas con cancha de beach vóley, tejo y fútbol.

Las plazas de juegos infantiles, bancos, mesas con fogones y sectores arbolados invitan a pasar un día completo al aire libre. En temporada alta funciona el balneario con servicio de guardavidas.

El complejo es pet friendly y cuenta con baños con duchas, conexión eléctrica en distintos puntos, servicio de descarga para motorhomes, puestos gastronómicos, proveedurías y un sector de reserva ecológica y avistaje de aves, en proceso de recuperación.