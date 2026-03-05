8M con hechos: respeto, autonomía y el mensaje que también llega al fútbol

El Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, no pide flores ni frases de compromiso que duran 24 horas. Pide algo más incómodo y más real: acciones sostenidas. En 2026, con buena parte de la vida organizada por pantallas —trabajo, trámites, vínculos, rutinas— el respeto también se volvió un tema práctico: cómo se cuida la privacidad, cómo se ponen límites, cómo se construyen espacios más seguros para mujeres que eligen distintos caminos de vida y de trabajo.

En ese mapa entra Skokka, que decidió hablar de respeto no solo desde la comunicación, sino también desde alianzas concretas.

En enero de 2026, Skokka Brasil recibió un reconocimiento como “Empresa Madrina” de la Asociación Fala Mulher, organización que actúa contra la violencia doméstica y trabaja en redes de apoyo, orientación y contención. El certificado formaliza un vínculo que apunta a reforzar acciones de prevención y acompañamiento, lejos de la lógica de campaña pasajera.

Fala Mulher: el respaldo que importa cuando el tema es violencia

En un contexto donde la violencia de género sigue siendo un problema estructural, el apoyo a organizaciones especializadas marca diferencia. La propia comunicación del reconocimiento destaca que la relación con Fala Mulher busca sostener iniciativas y visibilizar herramientas de ayuda, poniendo el foco en respeto, cuidado y responsabilidad.

Ese punto es clave para entender por qué el 8 de marzo no es solo una fecha: es un recordatorio de que la autonomía también necesita condiciones. Autonomía es poder decidir; y decidir, para muchas mujeres, incluye trabajar de manera independiente, administrar tiempos, definir límites y exigir trato digno. En especial en el universo adulto, donde el juicio social suele aparecer antes que la empatía, la conversación sobre respeto tiene que ser directa: sin consentimiento no hay nada, y sin seguridad no hay libertad.

La primera fecha del Baianão y una señal fuerte desde el Barradão

El mensaje tomó otra escala cuando Skokka se convirtió en patrocinador del Esporte Clube Vitória, uno de los clubes tradicionales del estado de Bahía. Para ubicarlo en términos argentinos: el Campeonato Baiano (conocido como “Baianão”) es el torneo estadual de Bahía, organizado por la federación local y parte del calendario competitivo brasileño.

La alianza se estrenó con una acción pública en el primer partido del Vitória en el Baianão 2026. Según reportes, el club incorporó la Campaña Sinal Roxo al protocolo de salida al campo para hablar de concientización contra la violencia doméstica, usando un espacio masivo —la previa de un partido— como altavoz.

La escena, además, fue pensada para que se vea: en la entrada al campo, los jugadores utilizaron una prenda tipo hoodie/blusão que se retiró después del himno, en una puesta que buscó captar atención antes de que el partido se “coma” cualquier mensaje.

En tiempos donde el fútbol suele ser solo resultado y polémica, que un club use su partido de apertura para empujar una conversación de interés público no es un detalle menor: es una forma de decir que el respeto también se juega en la cultura cotidiana.

También en el femenino, ampliar el alcance, no encerrar el mensaje

Otra capa de la historia es que el patrocinio no se limita a una sola vitrina. En publicaciones sobre el acuerdo se menciona que el paquete contempla apoyo y presencia vinculada al fútbol femenino del club, ampliando el alcance institucional del patrocinio.

Y, al mismo tiempo, el escenario muestra cómo se mueve el fútbol moderno: el Vitória articula distintos socios y formatos comerciales para sostener estructuras deportivas (masculino y femenino) sin depender de un único ingreso.

En el Día Internacional de la Mujer, esa combinación importa: respeto como regla, apoyo social con organizaciones que trabajan el tema en serio, y acciones visibles donde la audiencia es masiva. Lo demás —las frases lindas— dura un rato. Lo que queda es lo que se hace.