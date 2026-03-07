Recrudece el conflicto con las universidades: Docentes lanzaron un paro de una semana

El conflicto universitario vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública, luego de que los docentes anunciaran una medida de fuerza que se extenderá durante cinco días hábiles.

Mientras se aguarda el anuncio de la medida a nivel nacional, la huelga fue lanzada inicialmente por CONADU Histórica y el Gremio de los Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC).

El paro se llevaría a cabo entre los días 16 y 20 de marzo, a la espera de que el Gobierno convoque a paritarias y ofrezca un aumento superador.

Es que los docentes universitarios sufrieron una pérdida promedio del 50 % en su poder adquisitivo.

Asimismo, otro de los focos de la protesta es la Ley de Financiamiento Universitario, reglamentada a medias por el Ejecutivo.

La norma sancionada por el Congreso el año pasado, había sido vetada por el Gobierno. Sin embargo, el parlamentó insistió con el expediente y dejó sin efecto el rechazo presidencial.

De todos modos, el Ejecutivo la reglamentó con reparos ya que para su plena implementación, solicitó al Poder Legislativo que especifique el origen de los fondos.