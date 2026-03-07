“Dame la moto o te quemo”: Un policía resistió a tiros un robo en Mar del Plata

Un policía resistió a tiros un intento de robo por parte de tres motochorros que lo abordaron mientras circulaba en su moto por las calles de Mar del Plata.

El hecho ocurrió una semana atrás, el jueves 26 de febrero alrededor de las 20 horas en el cruce de las calles Irala y Cerreti, donde una cámara privada captó la secuencia.

En las imágenes se observa al agente, que estaba de franco de servicio y por ende vestido de civil, siendo abordado por los delincuentes –distribuidos en dos motos–: quien iba de acompañante empuja a la víctima, lo desestabiliza y éste se sube a la vereda, al tiempo que el ladrón salta del rodado, lo corre y se sube a la moto del agente mientras se aleja; en ese momento se le cae el celular.

🔫 Un policía resistió a tiros un intento de robo por parte de tres motochorros que lo abordaron mientras circulaba por las calles de Mar del Plata.



🎦 El hecho ocurrió una semana atrás, el jueves 26 de febrero alrededor de las 20 horas en el cruce de las calles Irala y Cerreti,… pic.twitter.com/bxRnHo8yBC — ANDigital (@ANDigitalOK) March 5, 2026

Una vez sentado en el motovehículo, el delincuente intenta aelerarlo pero rápidamente se escucha una serie de disparos que lo pone en fuga, al tiempo que el agente vuelve a aparecer en cuadro ya con el arma en su mano, y mientras observa la huida de los cacos.

Más allá de que logró que no se llevaran su rodado, este hombre no pudo impedir que le robaran su teléfono celular iPhone 12.

Una vez concluido el suceso, un vecino se asomó y le consultó si estaba bien, y la víctima le explicó que era policía y le pidió que comunicara la novedad al 911.

Hasta este momento, pasada una semana del hecho, no hay ningún detenido ni identificado uno otro ejemplo más de la profunda crisis de inseguridad y violencia que sufre la ciudad balnearia más importante del país.