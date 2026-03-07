Decretan la quiebra y liquidación total de Garbarino

El Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 7 decretó este jueves la quiebra y liquidación total de la empresa Garbarino.

La decisión se tomó después de que fracasara el concurso de acreedores iniciado en 2021.

Tampoco prosperó el intento de “salvataje” para que otro grupo empresario comprara la compañía.

Ahora, la empresa perderá el control de sus bienes, que pasarán a ser administrados por una sindicatura judicial, para luego venderlos y pagar deudas.

En efecto, se ordenó el cierre de los últimos tres locales que quedaban abiertos –en Belgrano, calle Uruguay y un outlet en Almagro-.

Garbarino llegó a tener más de 300 sucursales y alrededor de 5.000 empleados en todo el país.

Al momento de la quiebra quedaban menos de 20 trabajadores y la actividad mínima. En enero de 2026 vendió apenas $ 1,7 millones, prácticamente sin operación comercial.