Argentinos varados en Medio Oriente piden ser repatriados por Chiqui Tapia

El inesperado conflicto bélico en Medio Oriente afectó a cientos de argentinos que, ante el cierre del espacio aéreo en los países involucrados, quedaron varados en zona de guerra.

Así lo manifestó en las últimas horas Virginia Luca, una de las argentinas varadas en Dubai, Emiratos Árabes.

En declaraciones al stream de Infobae, Luca compartió el drama que atraviesan no solo por el riesgo de la situación, sino por las nulas respuestas oficiales.

"Sacamos una carta abierta a Chiqui Tapia, quizás tienen contactos que ayuden"



Virginia Luca, una de las argentinas varadas en Emiratos Árabes Unidos por el conflicto en Medio Oriente, aseguró que "nadie" los escucha y agregó: "La Embajada nos prometió un Meet y lo suspendió". pic.twitter.com/dHh49lNbA8 — Corta (@somoscorta) March 5, 2026

“Estamos sintiendo que nadie no escucha”, manifestó. Según detalló, iban a mantener un encuentro con funcionarios de la embajada argentina en Emiratos Árabes, pero finalmente se canceló.

“La Embajada nos había prometido un Meet –reunión virtual-, hacer un racconto de cuántos somos, dónde estamos, qué aerolíneas teníamos contratadas, pero se suspendió”, explicó.

En esa línea, señaló que “el embajador (Jorge Molina Arambarri) fue directamente a un hotel sin información oficial”. Y expresó: “Nos citaron en ese hotel, pero extraoficialmente”.

Consultada al respecto sobre las esperanzas para volver al país, dijo abiertamente que aguarda un salvataje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), después del rol clave que tuvo la entidad para repatriar al gendarme Nahuel Gallo, detenido ilegalmente durante 448 en Venezuela.

“Si yo digo de quién estamos esperando el llamado, va a parecer muy loco. Ya llamé, mandé mails y siento que se agotaron los caminos diplomáticos”, manifestó Luca.

Desesperada, reveló que junto a su marido le enviaron “una carta abierta a Claudio ‘Chiqui’ Tapia”, y fundamentó su súplica: “Sabemos que puede tener un montón de contactos y pueden ayudar”.