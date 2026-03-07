sábado 07 de marzo de 2026 - Edición Nº4368

Política | 5 mar 2026

Euforia de Milei en redes por el recibimiento de Trump a Messi en la Casa Blanca

El Presidente se dedicó a compartir posteos en su cuenta sobre la visita del capitán de la Selección Argentina al mandatario norteamericano, en el marco de la recepción al plantel del Inter de Miami por haber obtenido la MLS.

TAGS: JAVIER MILEI, LIONEL MESSI, DONALD TRUMP

El presidente Javier Milei desplegó una intensa actividad en X mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibía a Lionel Messi en la Casa Blanca.

La actividad protocolar se enmarcó en la recepción al plantel del Inter de Miami por haber obtenido la Major League Soccer (MLS) en 2025.

Durante su mensaje, Trump le dio la bienvenida a Messi y lo llenó de elogios, situación que motivó la euforia de Milei en redes sociales.

El mandatario libertario compartió un posteo del economista Antonio Aracre, destacando “el éxito de Trump, Messi y Milei”.

En la misma línea, se hizo eco del posteo de un seguidor respecto a los elogios del mandatario norteamericano, aseverando que el capitán de la Selección Argentina “es más grande que el astro brasileño Pelé”.

Además, Milei retrató el momento en que Messi le obsequió una pelota y una camiseta firmada del Inter de Miami a Trump.

