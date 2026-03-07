Euforia de Milei en redes por el recibimiento de Trump a Messi en la Casa Blanca

El presidente Javier Milei desplegó una intensa actividad en X mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibía a Lionel Messi en la Casa Blanca.

La actividad protocolar se enmarcó en la recepción al plantel del Inter de Miami por haber obtenido la Major League Soccer (MLS) en 2025.

Durante su mensaje, Trump le dio la bienvenida a Messi y lo llenó de elogios, situación que motivó la euforia de Milei en redes sociales.

El mandatario libertario compartió un posteo del economista Antonio Aracre, destacando “el éxito de Trump, Messi y Milei”.

Cuando tenés el presidente más admirado del mundo @JMilei y al jugador de fútbol más exitoso del mundo @LeoMessiMedia, ambos ponderados por el presidente del país más importante del mundo @POTUS



No tengo memoria de un momento mejor… pic.twitter.com/vXcVGtqx0u — Antonio Aracre (@tonyaracre) March 5, 2026

En la misma línea, se hizo eco del posteo de un seguidor respecto a los elogios del mandatario norteamericano, aseverando que el capitán de la Selección Argentina “es más grande que el astro brasileño Pelé”.

EL DONALDO DECLARO QUE MESSI ES MEJOR QUE PELE, ABRAZO. 🇦🇷pic.twitter.com/RmZjJLY3iO — Mia 🍋 (@Mialygosa) March 5, 2026

Además, Milei retrató el momento en que Messi le obsequió una pelota y una camiseta firmada del Inter de Miami a Trump.