Precios en alza: El mercado espera una inflación del 2,7 % en febrero

El Banco Central difundió este jueves el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), compuesto por los pronósticos macroeconómicos sobre inflación y tipo de cambio, entre otros indicadores.

El informe se confecciona en base a la información de consultoras, centros de investigación locales e internacionales y entidades financieras del país.

En este sentido, quienes participan del REM estimaron una inflación mensual del 2,7 % para febrero. Cabe recordar que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del segundo mes del año se conocerá el jueves 12 de marzo.

El último dato inflacionario del INDEC fue del 2,9 % en enero, con una abrupta suba de los alimentos (4,7 %).

Por otra parte, la mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $ 1.429 por dólar para el promedio de marzo.

Para diciembre, el conjunto de participantes pronosticó un tipo de cambio nominal de $ 1.707, lo que arroja una variación interanual esperada de 17,9 %.